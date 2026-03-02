إحباط مخطط إرهابي لتنظيم داعش في ريف البوكمال بدير الزور

دير الزور-سانا

أحبط جهاز الاستخبارات العامة بالتعاون مع الوحدات الأمنية مخططاً إرهابياً لتنظيم داعش في ريف البوكمال بمحافظة دير الزور، كان يستهدف موكباً حكومياً، وضبطا عبوات ناسفة معدة للتفجير.

ونقلت الإخبارية عن مصدر في وزارة الداخلية اليوم الإثنين قوله: إن جهاز الاستخبارات العامة بالتعاون مع الوحدات الأمنية ألقى القبض على عنصر من تنظيم داعش الإرهابي في بلدة الباغوز، متورط بالتخطيط للعمل الإرهابي.

وتأتي هذه العملية في إطار الجهود الأمنية المتواصلة لمكافحة الإرهاب وحماية المواطنين، وترسيخ الأمن والاستقرار في سائر أنحاء سوريا.