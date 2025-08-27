سوريا وبريطانيا تبحثان التعاون القضائي وترسيخ سيادة القانون

074A9822

دمشق- سانا

بحث وزير العدل القاضي مظهر الويس، اليوم، مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هاميش فالكونر، سبُل تعزيز التعاون في مجالات العدالة وترسيخ سيادة القانون.

074A9827

وشدد الجانبان خلال اللقاء، الذي عُقد في مقر الوزارة بدمشق بحضور النائب العام القاضي حسان التربة، على أهمية استقلال القضاء وضمان المحاكمات العادلة وفق المعايير الدولية.

074A9829

وتناول النقاش واقع العمل القضائي في سوريا، ودور الوزارة في تعزيز سيادة القانون وحماية حقوق جميع السوريين دون تمييز.

من جانبه، أكد الوزير فالكونر دعم بلاده لاستقرار سوريا وتطوير مؤسساتها، مشدداً على أهمية استمرار العمل المشترك لتحقيق العدالة وتعزيز استقلال القضاء.

074A9824
بحضور وزير الداخلية.. تخريج دورة تضم ألف عنصر من طلاب كلية الشرطة بدمشق
إصابة شخصين جراء حادث على الطريق الدولي حماة – حمص
ورشة عمل في وزارة التنمية الإدارية لإطلاق منصة ‏”بُناة” الإلكترونية
خطة لدعم المزارعين بالتعاون بين أكساد ومنظمة التنمية السورية
بتوجيهات من السيد الرئيس.. وزير الداخلية يعقد اجتماعاً مع محافظي المحافظات السورية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك