سوريا وبريطانيا تبحثان التعاون القضائي وترسيخ سيادة القانون

دمشق- سانا

بحث وزير العدل القاضي مظهر الويس، اليوم، مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هاميش فالكونر، سبُل تعزيز التعاون في مجالات العدالة وترسيخ سيادة القانون.

وشدد الجانبان خلال اللقاء، الذي عُقد في مقر الوزارة بدمشق بحضور النائب العام القاضي حسان التربة، على أهمية استقلال القضاء وضمان المحاكمات العادلة وفق المعايير الدولية.

وتناول النقاش واقع العمل القضائي في سوريا، ودور الوزارة في تعزيز سيادة القانون وحماية حقوق جميع السوريين دون تمييز.

من جانبه، أكد الوزير فالكونر دعم بلاده لاستقرار سوريا وتطوير مؤسساتها، مشدداً على أهمية استمرار العمل المشترك لتحقيق العدالة وتعزيز استقلال القضاء.