الفرق الفنية والهندسية تتابع أعمال صيانة عنفات سد تشرين بريف حلب

الفرق الفنية والهندسية تتابع أعمال صيانة عنفات سد تشرين بريف حلب

حلب-سانا

تابعت الفرق الفنية والهندسية في سد تشرين بريف حلب أعمال الصيانة الميكانيكية والكهربائية للعنفة الخامسة في السد رغم محدودية الإمكانيات، وبالاعتماد على الخبرات والكفاءات السورية.

وذكرت وزارة الطاقة عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن أعمال الصيانة تضمنت لحام شفرات العجلة العاملة، وفك المساند الثلاثة (مسند العنفة، والمسند الرئيسي، والمسند السفلي)، وصيانتها وقياس الخلوصات، وإجراء عمليات فلترة الزيت وثابت المولد الرئيسي والدوّار.

ولفتت الوزارة إلى أن الأعمال شملت أيضاً، صيانة الخلية الخامسة بتجهيزاتها كافة، من القواطع السكينية والآلية وقواطع التأريض، إلى جانب صيانة نظام التحكم والقيادة، ودارات التبريد، ودارات المنظّم والسيرفومترات الخاصة بالعنفة.

كما أشار المدير العام للمؤسسة العامة لسد الفرات هيثم بكور إلى ضرورة تسريع وتيرة العمل، وضمان تنفيذ الأعمال وفق أعلى معايير الجودة، بما يسهم في إعادة جاهزية مجموعات التوليد الكهرومائية، وتعزيز استقرار الشبكة الكهربائية.

ويُعد سد تشرين في ريف حلب، منشأة استراتيجية حيوية، حيث يسهم في ري مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، وتوليد الطاقة الكهربائية، فضلاً عن أهميته في تأمين مياه الشرب، ودعم الأمن الغذائي والزراعة.

