بعد إعادة تأهيله… افتتاح المركز الصحي في بلدة جزرايا بريف حلب الجنوبي لتخديم 20 ألف نسمة

حلب-سانا

افتتحت مديرية صحة حلب اليوم الخميس المركز الصحي في بلدة جزرايا بريف حلب الجنوبي، بإشراف إدارة منطقة سمعان الجنوبية، وذلك بعد إعادة تأهيله وترميمه بالكامل.

ويضم المركز عيادات تخصصية وصيدلية، ويتم تشغيله من قبل منظمة “العمل ضد الجوع” لتقديم الخدمات الطبية التخصصية والرعاية الصحية الأولية لأهالي البلدة والقرى المجاورة، بما يعزز وصول السكان إلى خدمات صحية نوعية ضمن بيئة مجهّزة ومؤهلة.

وأوضح ممثل إدارة منطقة سمعان الجنوبية محمد السالم العلي في تصريح لسانا، أن إعادة إعمار وتأهيل المؤسسات الخدمية يمثل ركيزة أساسية لإعادة الحياة الطبيعية ودعم الاستقرار.

وأشار إلى أن المركز كان قد تعرض لدمار واسع، وجرى ترميمه وإعادة تجهيزه بتبرع من أحد أبناء البلدة، ليقدم خدماته الطبية مجدداً لنحو 20 ألف نسمة في جزرايا والقرى المحيطة بها

من جهتها، بينت عضو المكتب التنفيذي لقطاع الصحة في محافظة حلب رولا سفر، أن تفعيل العمل بالمركز يندرج في إطار خطة المحافظة لتعزيز منظومة الرعاية الصحية الأولية في الأرياف وتأمين احتياجات الأهالي الطبية، لافتة إلى أن المركز مجهز بعيادات تخصصية تشمل النسائية والداخلية والأطفال، إلى جانب صيدلية لتوفير الأدوية الأساسية.

وأعربت سفر عن تقديرها لكل الجهود المجتمعية والأهلية التي ساهمت في هذا الإنجاز، مثنية على التعاون القائم مع المنظمات الدولية الداعمة ومنها منظمة “العمل ضد الجوع” والكوادر الطبية العاملة في المركز لتأمين أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.

حضر الافتتاح مدير صحة حلب محمد الحاج مصطفى، وعائشة كمال ممثلة منظمة “العمل ضد الجوع”.

وكانت مديرية الصحة في محافظة حلب افتتحت في الأول من الشهر الجاري ثلاثة مراكز صحية في منطقة إعزاز الصحية بريف المحافظة الشمالي بعد إعادة تأهيلها وترميمها، وذلك في إطار تعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية وتحسين وصول المواطنين إلى الخدمات الطبية.