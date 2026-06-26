إصابة 15 شخصاً جراء حوادث سير و إخماد 155 حريقاً في سوريا ‏

دمشق-سانا‏

أصيب 15 شخصاً جراء حوادث سير في عموم سوريا يوم أمس الخميس، ‏استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة ‏الكوارث.‏

وأوضح الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم الجمعة، أن فرقه ‏استجابت لـ 16 حادث سير أسفرت عن إصابة 15 شخصاً، تم تقديم ‏الإسعافات الأولية لهم، ثم نقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، وإزالة آثار ‏الحوادث وتأمين أماكنها.‏

وشدد الدفاع المدني التأكيد على السائقين بضرورة تخفيف السرعة والتأكد ‏من الحالة الفنية للسيارة، وعمل المكابح، وماسحات الزجاج، وتجنب ‏السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز أثناء القيادة مثل استخدام الهاتف ‏المحمول.‏

كما أخمدت فرق الدفاع المدني 155 حريقاً، بينها 22 حريقاً في الحقول ‏والمحاصيل الزراعية، والباقي متفرقات في (المنازل والمحال التجارية ‏والأعشاب والأشجار والقمامة والأسلاك الكهربائية)، دون تسجيل أي ‏إصابات، واقتصرت الأضرار على الخسائر المادية.‏

وجدد الدفاع المدني التذكير بضرورة عدم إشعال النيران في المناطق ‏الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات ‏الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل ‏الزراعية أو الأحراج، والامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل ‏أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها بطرق آمنة.‏

وأصيب أمس الأول الأربعاء 27 شخصاً، جراء حرائق وحوادث سير في ‏عموم سوريا، استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ ‏وإدارة الكوارث.‏