إصابة 15 شخصاً جراء حوادث سير و إخماد 155 حريقاً في سوريا ‏

دمشق-سانا
أصيب 15 شخصاً جراء حوادث سير في عموم سوريا يوم أمس الخميس، استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.
وأوضح الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم الجمعة، أن فرقه استجابت لـ 16 حادث سير أسفرت عن إصابة 15 شخصاً، تم تقديم الإسعافات الأولية لهم، ثم نقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، وإزالة آثار الحوادث وتأمين أماكنها.
وشدد الدفاع المدني التأكيد على السائقين بضرورة تخفيف السرعة والتأكد من الحالة الفنية للسيارة، وعمل المكابح، وماسحات الزجاج، وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز أثناء القيادة مثل استخدام الهاتف المحمول.
كما أخمدت فرق الدفاع المدني 155 حريقاً، بينها 22 حريقاً في الحقول والمحاصيل الزراعية، والباقي متفرقات في (المنازل والمحال التجارية والأعشاب والأشجار والقمامة والأسلاك الكهربائية)، دون تسجيل أي إصابات، واقتصرت الأضرار على الخسائر المادية.
وجدد الدفاع المدني التذكير بضرورة عدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية أو الأحراج، والامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها بطرق آمنة.
وأصيب أمس الأول الأربعاء 27 شخصاً، جراء حرائق وحوادث سير في عموم سوريا، استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.