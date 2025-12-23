الجمعية الكيميائية السورية تحتفل بمرور 80 عاماً على تأسيسها

دمشق-سانا

نظمت الجمعية الكيميائية السورية بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مساء اليوم، احتفالاً بمناسبة مرور ثمانين عاماً على تأسيسها، كرمت خلاله عدداً من الأكاديميين والخبراء والصناعيين العاملين في القطاع الكيميائي، إضافة الى الفائزين بالأولمبياد العلمي السوري بجوائز دولية، وذلك في فندق داما روز بدمشق.

وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات أكدت في كلمة ألقاها بالنيابة عنها معاونها بهجت الحجار، أهمية الصناعة الكيميائية في تاريخ سوريا ودورها في الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن هذه الصناعات، مثل الزجاج والمواد الكيميائية، تنتشر في الدول العربية، ولها القدرة على تعزيز الاقتصاد السوري، لو تمت الاستفادة منها بشكل صحيح.

ولفتت قبوات إلى أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني، لتحقيق التنمية المستدامة في سوريا، داعيةً إلى ضرورة دعم الفئات الأكثر ضعفاً، بما في ذلك ذوو الإعاقة، من قبل المجتمع الصناعي والتجاري.

شراكة حقيقية

من جانبه، أكد وزير المالية محمد يسر برنية في كلمة له، أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة تقوم على الشراكة الحقيقية بين الدولة والمجتمع، بما يضمن استفادة جميع أفراد المجتمع وكافة المناطق والقطاعات من نتائج النمو، لافتاً إلى أهمية الدور المتجدد للمجتمع المدني من نقابات وجمعيات واتحادات في دعم التجارة والصناعة والمبادرة المجتمعية.

وأشار الوزير برنية إلى أن الجمعيات المهنية ومن بينها الجمعية الكيميائية السورية تتحمل مسؤولية محورية في تطوير المهن والمناهج وتشجيع الابتكار ودعم التدريب وتحويل الأبحاث والمنتجات إلى فرص عمل حقيقية معتبراً أن الجمعية رغم تاريخها الممتد لثمانين عاماً تشهد اليوم ولادة جديدة من خلال تكريم الرواد وإطلاق الجوائز الداعمة للجودة وتحسين الصناعة الوطنية.

المكانة الكبيرة للنقابات المهنية

بدوره، حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية أكد على المكانة الكبيرة التي تحظى بها النقابات المهنية وأصحاب المهن الحرة، لكونهم أصحاب معرفة ومسؤولية أخلاقية لا تقتصر على المصلحة الفردية، بل تمتد لخدمة المجتمع والمساهمة في صنع الحضارة، مبيناً أن التقدم لا تصنعه الهندسة وحدها بل تشارك فيه مختلف العلوم وفي مقدمتها الكيمياء، التي تقف خلف تطور المواد والصناعات.

وأشار الحصرية إلى أن المرحلة الراهنة تشكل فرصة حقيقية للانطلاق من جديد مستندين إلى الحرية السياسية والاقتصادية لبناء اقتصاد وطني قوي مؤكداً أن الاستقرار النقدي الذي يعمل عليه المصرف المركزي يجب أن يقود إلى نمو اقتصادي حقيقي ومستدام في الاقتصاد الفعلي لا في القطاع المالي فقط بما يسهم في خلق فرص العمل وتحقيق التوازن والاستقرار.

محطة مهمة

رئيس الجمعية الكيميائية السورية محمد الشاعر بين أن الاحتفال بمرور ثمانين عاماً على تأسيس الجمعية يشكل محطة مهمة في مسيرتها كونها انطلقت مع إرهاصات الاستقلال، واليوم تدخل مرحلة فجر جديد ونمو وولادة متجددة، مبيناً أن الجمعية تعمل على مواكبة النهضة الشاملة في البلاد والمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز دورها كجسر يربط بين الجامعة والصناعة، لبناء منظومة علمية مهنية استراتيجية خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح الشاعر أن عمل الجمعية يقوم على ثلاثة محاور أساسية يتمثل الأول بالاهتمام بأعضائها ورعاية مصالحهم، وبناء منظومة تضمن مستقبلهم المهني، فيما يركز المحور الثاني على المجتمع من خلال نشر الوعي بأهمية الكيمياء والاهتمام بالبيئة، بينما يعنى المحور الثالث بتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية لوضع استراتيجية متكاملة للقطاع الكيميائي بشقيه الصناعي والخدمي.

وتعتبر الجمعية الكيميائية السورية من أوائل الجمعيات المؤسسة في سوريا، إذ أحدث في دمشق عام 1945، وأشهرت برقم 440 عام 1960، ولها فروع في المحافظات، وتهدف إلى الارتقاء بالعلوم الكيميائية في سوريا والعاملين في مجالها، وخدمة مصالح الكيميائيين السوريين وتمثيلهم والدفاع عنهم والعمل على تطوير قدراتهم واستثمار العلوم الكيميائية في تطوير المجتمع والمساهمة الحقيقية في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.