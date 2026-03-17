مدير المواصلات الطرقية يتابع أعمال تأهيل الجسور في حمص

حمص-سانا

أجرى المدير العام للمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية معاذ نجار، اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية اطلع خلالها على سير العمل في مشاريع تأهيل البنية التحتية للجسور في محافظة حمص.

وتفقد المدير العام للمؤسسة خلال الجولة، برفقة عدد من المديرين المركزيين وممثلي الفرع وفرق العمل الفنية المتخصصة، جسور تل النبي مندو، والرستن الكبير، ومعمل الإسمنت، لمتابعة تقدم الأعمال فيها، والتعرف عن كثب على التحديات التي تواجه فرق التنفيذ، ووضع حلول لإتمام المشاريع وفقاً للجداول الزمنية المحددة.

وأكد نجار أن مشروع تأهيل جسر الرستن الكبير يشهد تقدماً ملموساً، حيث انتهى صب الجوائز، وجرى تركيب 13 من أصل 14 جائزة حتى الآن، وإنجاز صب 500 بلاطة وسطية، والانتهاء من ترميم الركائز، ما يعكس تسارعاً في وتيرة التنفيذ من قبل فرق المؤسسة.

ووفق المدير العام للمؤسسة، تواصل الفرق الفنية عمليات تأهيل جسر معمل الإسمنت، وتركيب قوالب بناء (الكوفراج) وتنفيذ أعمال حديد التسليح، تمهيداً للانتقال إلى المراحل الإنشائية القادمة.

وأشار نجار إلى أن جسر تل النبي مندو لا يزال مدمراً، ولم تبدأ أعمال إعادة تأهيله بعد، لافتاً إلى أنّ المؤسسة تعمل على تقييم وضع هذا الجسر بدقة ووضع خطة شاملة لإعادة تأهيله ضمن برامجها المستقبلية.

وشدد المدير العام للمؤسسة على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة، وتسريع وتيرة الإنجاز، بما يصب في مصلحة المواطنين والمصلحة العامة.

تأتي هذه الجولة في إطار مواصلة المؤسسة عملها على تنفيذ هذه المشاريع، والتزام فرق العمل بالجداول الزمنية المحددة لتسريع عمليات التأهيل، حيث تعدّ هذه المشاريع خطوة مهمة نحو تحسين البنى التحتية وتطوير المرافق الحيوية في المحافظة وفي عموم سوريا.