نحو منظومة تدريب تُقاس بنتائجها.. وزير التنمية الإدارية يبحث تطوير منظومة بناء القدرات

دمشق-سانا

عقد وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف اليوم الإثنين، اجتماعاً داخلياً مع مديري الإدارات المعنية بعملية بناء القدرات، وممثلين عن مديريات التنمية الإدارية بالمحافظات والوزارات، خُصّص لإعادة ضبط منظومة بناء القدرات، بهدف تحويل التدريب من نشاط تقليدي إلى أداة إنتاج حقيقية تُقاس بنتائجها على أرض الواقع، وذلك في مبنى الوزارة بدمشق.

وتركز النقاش على كيفية تطوير البرامج التدريبية، لتكون أكثر ارتباطاً باحتياجات العمل الفعلية داخل المؤسسات، بحيث تنعكس بشكل مباشر على أداء الكوادر، وتسهم في تحسين جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين.

كما جرى بحث آليات تحديد أولويات التدريب وفق متطلبات كل جهة، وربطها بالأدوار الوظيفية والمهام اليومية، بما يضمن توجيه الموارد بكفاءة، وتجاوز العشوائية أو التكرار في تنفيذ البرامج التدريبية.

وأكد الوزير السكاف أن المرحلة المقبلة تتطلب بناء منظومة تدريبية متكاملة، تقوم على التنسيق بين الجهات المعنية بمختلف مستوياتها، وتوحيد الجهود، وقياس الأثر بشكل مستمر، مشدداً على أن الاستثمار الحقيقي هو في الإنسان القادر على إحداث فرق في موقعه.