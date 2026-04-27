افتتاح مكتب البريد في مدينة القصير بريف حمص بهدف تحسين الخدمات البريدية

حمص-سانا

افتتح وزير الاتصالات وتقانة المعلومات السوري عبد السلام هيكل اليوم الإثنين، مكتب البريد في مركز اتصالات مدينة القصير بريف حمص، وذلك في خطوة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات البريدية المقدمة لأهالي المدينة، وتبسيط الإجراءات عليهم.

وأكد الوزير هيكل في تصريح لمراسل سانا، أن مدينة القصير قد عانت بشكل كبير خلال السنوات الماضية، إلا أن أهلها أظهروا صموداً استثنائياً، وقدرة كبيرة على العودة للحياة الطبيعية.

وأشار هيكل إلى أن عدد سكان المدينة ارتفع بشكل ملحوظ من 5 آلاف إلى 50 ألف نسمة بعد التحرير، ما يفرض تحديات إضافية على وزارة الاتصالات، وخاصة فيما يتعلق بإعادة تقديم الخدمات الأساسية.

وأوضح هيكل أن الوزارة تعمل بسرعة بالتعاون مع مؤسسة البريد لضمان توفير خدمات البريد للمواطنين، بما في ذلك تقديم خدمة “شام كاش” والعديد من الخدمات الأخرى التي تسهم في تحسين حياة الأهالي، مؤكداً أن هناك خطة طموحة لتطوير قطاع البريد الوطني، بما يتماشى مع احتياجات المواطنين في كل المحافظات السورية.

من جهته لفت بهاء الدين حامد سعدية رئيس مركز اتصالات القصير في تصريح مماثل، إلى أن افتتاح مكتب البريد في المدينة سيسهم بشكل كبير في تحسين الواقع الخدمي للمدينة، موضحاً أن المكتب سيقدم خدمات متنوعة تشمل صرف رواتب المتقاعدين، وخدمة شام كاش، و خدمة غير موظف، مبيناً أنه خلال الفترة القريبة سيتم تقديم خدمة غير محكوم.

ويعد افتتاح مكتب البريد في مدينة القصير خطوة مهمة نحو تعزيز جودة الخدمات في المدينة، ويعكس التزام وزارة الاتصالات بإعادة الحياة الطبيعية إلى المناطق التي تضررت جراء قصف النظام البائد، بما في ذلك توفير الخدمات البريدية المتميزة.