تركيب محولتين كهربائيتين في حرستا والهامة بريف دمشق

photo 2026 04 27 16 23 07 تركيب محولتين كهربائيتين في حرستا والهامة بريف دمشق

ريف دمشق-سانا

أنجزت الورشات الفنية في الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق، تركيب محولتين كهربائيتين في مدينة حرستا وبلدة الهامة بريف دمشق، وذلك ضمن خطتها لتوسيع الشبكة ومعالجة ضعف التوتر في بعض مناطق المحافظة.

وأوضحت الشركة في بيان اليوم الإثنين أن ورشاتها بالتعاون مع مجلس مدينة حرستا، أنهت أعمال تركيب محولة كهربائية جديدة باستطاعة 630 كيلو فولط أمبير في حي المسروب، كما وضعت مركز تحويل “الهامة 33” بالخدمة الفعلية باستطاعة 400 كيلو فولط أمبير، لدعم استقرار التغذية في مناطق الوادي الفوقاني وحارة الشلال، وتلبية الطلب المتزايد، بما يضمن تحسين جودة التغذية والارتقاء بالواقع الكهربائي، وتأمين استقرار التغذية.

وكانت الورشات الفنية في الشركة أنهت الخميس الماضي أعمال رفع استطاعة مركزي تحويل في مدينة داريا، ما أسهم في استقرار المنظومة الكهربائية بالمنطقة، وتخفيف الضغط عن الشبكة، وضمان استمرارية التيار الكهربائي للمشتركين.

