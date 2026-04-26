القنيطرة: تركيب محولة باستطاعة 200 ك. ف في صيدا الحانوت بالريف الجنوبي

القنيطرة-سانا

نفذت الشركة العامة لكهرباء القنيطرة، أعمالاً لتحسين الشبكة الكهربائية في قرية صيدا الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي، شملت تركيب محولة جديدة، وتوسيع مركز التحويل، بهدف تعزيز استقرار التيار الكهربائي، وتلبية احتياجات الأهالي.

وبيّن مساعد رئيس دائرة المتوسط بالشركة محمد الخالد في تصريح لمراسل سانا اليوم الأحد، أن الورشات قامت بتركيب محولة جديدة باستطاعة 200 ك.ف في القرية واستبدال الكابل القديم بكابل حديث بمقاطع أكبر، ما يسهم في تحسين جودة التغذية الكهربائية واستمراريتها، مشيراً إلى أنه جرى ترحيل المحولة القديمة باستطاعة 100 ك.ف إلى مقر الشركة للاستفادة منها في مواقع أخرى.

وأضاف الخالد: إن الورشات قامت بتوسيع مركز التحويل من استطاعة 100 ك.ف إلى 200 ك.ف، وتنظيم شبكة التوتر المنخفض على عدة محاور، مع نصب أعمدة حديدية وخشبية لتوزيع الأحمال بشكل متوازن داخل القرية.

وتأتي هذه الأعمال ضمن خطط الشركة العامة لكهرباء القنيطرة لتحسين واقع الشبكات الكهربائية في مختلف مناطق وقرى المحافظة، من خلال تنفيذ أعمال الصيانة والتوسعة وتركيب محولات جديدة، بما يسهم في تعزيز استقرار التيار الكهربائي وتلبية احتياجات الأهالي.