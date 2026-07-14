صحة اللاذقية تغلق ثلاثة مشافٍ خاصة إدارياً لمدة شهر بسبب تكرار مخالفات

اللاذقية-سانا

أغلقت مديرية صحة اللاذقية إدارياً ثلاثة مشافٍ خاصة في المحافظة لمدة شهر، بعد رصد وتوثيق مخالفات وتجاوزات تتعلق بعدم الالتزام بالشروط والمعايير الصحية والفنية المعتمدة.

وأوضحت المديرية، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، اليوم الثلاثاء، أن القرار يأتي في إطار تعزيز الرقابة على المنشآت الصحية وضمان أعلى مستويات الرعاية الصحية للمواطنين والتأكد من التزام جميع الجهات المقدمة للخدمات الطبية بالأنظمة والتعليمات النافذة.

وأكدت المديرية استمرار تنفيذ الجولات التفتيشية الدورية والمفاجئة على مختلف المنشآت الطبية في المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي مخالفات يتم ضبطها، بما يضمن تحسين جودة الخدمات الصحية والحفاظ على سلامة المرضى.

ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود مديرية صحة اللاذقية لتعزيز الالتزام بالمعايير الصحية والفنية ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة في القطاع الصحي.