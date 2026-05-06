محافظ الرقة: استمرار عملية الدمج وصرف المستحقات المالية وفق الإجراءات الأصولية

الرقة-سانا

أكد محافظ الرقة عبد الرحمن سلامة استمرار عملية الدمج والاحتواء في مختلف القطاعات بوتيرة مدروسة، ووفق الخطط المعتمدة، بما يضمن تحقيق التكامل المؤسسي، وتوحيد الهياكل الإدارية وتعزيز الاستقرار الوظيفي، ورفع كفاءة الأداء.

وأوضح سلامة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم الأربعاء، أن المحافظة تضع ملف الدمج المؤسسي ضمن أولويات المرحلة الحالية، مع العمل على معالجة التحديات المرتبطة به بشكل تدريجي، وبما يراعي خصوصية كل قطاع ويضمن استمرارية العمل دون انقطاع.

وأشار البيان إلى أن صرف الرواتب والمستحقات المالية المتأخرة يحظى بأولوية ضمن خطة العمل، حيث يجري استكمال الإجراءات الأصولية والمالية اللازمة بما يضمن حفظ حقوق العاملين وصرف مستحقاتهم وفق الأطر القانونية المعتمدة.

وأكد سلامة التزام المحافظة بمواصلة هذه الإجراءات بما يسهم في تحسين الأداء المؤسسي وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويأتي ذلك استجابة لمطالب العاملين، وضمن خطة عمل المحافظة الهادفة إلى تنظيم العمل المؤسسي وتعزيز الاستقرار الإداري والخدمي في مختلف القطاعات.