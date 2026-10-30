الدفاع المدني السعودي: إصابة شخص جراء سقوط شظايا إثر اعتراض صاروخين بالرياض

الرياض-سانا

أعلن الدفاع المدني السعودي، مساء اليوم الخميس، إصابة شخص ووقوع أضرار مادية في منزل ومركبة، جراء سقوط شظايا نتيجة اعتراض صاروخين باليستيين في العاصمة السعودية الرياض.

وقال متحدث رسمي باسم الدفاع المدني في بيان على منصة “إكس”: “إن الدفاع المدني في مدينة الرياض باشر عمله إثر سقوط شظايا صاروخين باليستيين بعد اعتراضهما وتدميرهما، تم إطلاقهما من قبل ميليشيا الحوثي، ونتج عن ذلك إصابة بسيطة لمواطن سعودي، وأضرار مادية في منزل ومركبة”، مضيفاً أنه تم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن في وقت سابق اليوم الخميس، اعتراض وتدمير صاروخين ‏باليستيين أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه الرياض.‏