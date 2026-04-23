وزير الطاقة السوري يطّلع على تصنيع عنفات مشروع الطاقة الريحية في حسياء

حمص-سانا

أجرى وزير الطاقة السوري محمد البشير جولة ميدانية في المدينة الصناعية بحسياء، برفقة محافظ حمص عبد الرحمن الأعمى، ومعاونيه المهندس عمر شقروق لشؤون الكهرباء والمهندس أسامة أبو زيد لشؤون الموارد المائية، للاطلاع على مراحل تصنيع العنفات الخاصة بمشروع الطاقة الريحية بقدرة 700 ميغاواط، وذلك قبل البدء بتركيبها ضمن مواقع التنفيذ.

وذكرت وزارة الطاقة عبر قناتها على التلغرام، اليوم الخميس أن الجولة شملت مصنع (WDRVM – وُدرفم) المتخصص بتصنيع العنفات الريحية، حيث اطّلع الوفد على واقع العمل والإمكانات الفنية ومستوى الجاهزية، في إطار متابعة تنفيذ الاتفاقية الموقّعة مع شركة “مارف إينرجي” للمشروع.

وتأتي هذه الجولة ضمن توجّه وزارة الطاقة نحو توطين تقنيات الطاقات المتجددة، وتعزيز الاعتماد على التصنيع المحلي في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية.

وكانت وزارة الطاقة وقعت في الـ 11 من شباط الماضي اتفاقية مشروع الطاقة الريحية مع الشركة، بهدف توليد 700 ميغاواط من الكهرباء في سوريا.