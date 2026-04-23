إعادة افتتاح دائرة النقل في إعزاز بريف حلب

حلب-سانا

افتُتِحت اليوم الخميس دائرة النقل في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، ضمن جهود تحسين مستوى الخدمات العامة وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين، لتباشر عملها مجدداً كإحدى المرافق الخدمية الحيوية في المنطقة.

وأوضح مدير مديرية النقل في حلب أحمد علاء الدين لمراسل سانا، أن إعادة افتتاح دائرة إعزاز جاء بعد توقف دام نحو ثمانية أشهر، مشيراً إلى أنها تتضمن خدمات تسجيل المركبات وفراغها، إضافة إلى مكاتب براءات الذمة المرورية والتأمين الإلزامي، مع تجهيز الصالات بأحدث التجهيزات التقنية لضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وبيّن علاء الدين أن العمل مستمر ضمن خطة لتوسيع نطاق الخدمات عبر افتتاح دوائر جديدة في مناطق أخرى مثل الباب ومنبج، إلى جانب العمل على إعادة تأهيل دائرة الأتارب، بما يسهم في تعزيز انتشار الخدمات وتخفيف الضغط عن مديرية النقل في حلب.

مسؤول منطقة إعزاز: تسهيل المعاملات وتخفيف الازدحام

من جهته، أكد مسؤول منطقة إعزاز خالد ياسين أن إعادة تفعيل دائرة النقل في المدينة تم بالتنسيق مع محافظة حلب ومديرية النقل، لافتاً إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تسهيل معاملات المواطنين المتعلقة ببيع وشراء المركبات والتسجيل الجديد، إضافة إلى تخفيف الازدحام عن مديرية النقل في مدينة حلب.

وتأتي خطوة إعادة تفعيل الدائرة، التي حضر افتتاحها نائب محافظ حلب فواز هلال، ومدير دائرة نقل إعزاز علاء الدين حمدوش، في إطار خطة تطوير المؤسسات الخدمية ورفع كفاءتها في منطقة إعزاز، وتعزيز الاستقرار الخدمي في ريف حلب.

محافظة السويداء تستلم أول دفعة من جوازات السفر التي تمت إعادة طباعتها ‏وتحدد موعد توزيعها
الدفاع المدني يخمد 7 حرائق بمناطق متفرقة
مؤسسة مياه دير الزور تطلق مشروعاً لإعادة تأهيل واستبدال شبكات المياه
فعاليات معرض دمشق للكتاب بدورته الاستثنائية تنطلق غداً تحت شعار “تاريخ نكتبه… تاريخ نقرؤه”
اجتماع الهيئة الناخبة في دائرة الصنمين بريف درعا مع المرشحين لمجلس الشعب
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك