وزارة الاتصالات تطلق آلية لإعادة المفصولين على خلفية مشاركتهم في الثورة السورية بعقود مؤقتة

دمشق-سانا

أصدر وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبدالسلام هيكل قراراً يقضي بالمعالجة الفورية لأوضاع العاملين المفصولين سابقاً على خلفية مشاركتهم ومواقفهم الداعمة للثورة السورية، وذلك استجابةً لمقتضيات المصلحة العامة والتوجيهات الحكومية الهادفة إلى استرداد الحقوق.

وأوضحت الوزارة عبر قناتها على تلغرام اليوم الجمعة أنه بموجب هذا القرار تلتزم كل الجهات التابعة للوزارة بإبرام صكوك استخدام مؤقتة للمفصولين بناءً على طلباتهم، وتمتد مفاعيل هذه العقود حتى انقضاء السنة المالية 2026، وتعتبر قابلة للتجديد استناداً للتقييم الدوري، ريثما يتبلور الصك القانوني الضامن لعودتهم الدائمة، مما يسهم في تلبية الاحتياجات الإدارية واستثمار الكفاءات المهدورة.

ويلزم القرار إدارات الجهات المرتبطة بالوزارة بإخطار المشمولين فوراً، محدداً مهلة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه في الـ 22 من أيار 2026 لتقديم طلبات الإعادة إلى دواوين العمل الفرعية، وتتولى مديرية التنمية الإدارية مهمة المتابعة الحثيثة لمراحل تنفيذ القرار.