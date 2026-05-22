وزارة الاتصالات تطلق آلية لإعادة المفصولين على خلفية مشاركتهم في الثورة السورية بعقود مؤقتة

وزارة الاتصالات و التقانة copy 1 860x573 1 وزارة الاتصالات تطلق آلية لإعادة المفصولين على خلفية مشاركتهم في الثورة السورية بعقود مؤقتة

دمشق-سانا

أصدر وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبدالسلام هيكل قراراً يقضي بالمعالجة الفورية لأوضاع العاملين المفصولين سابقاً على خلفية مشاركتهم ومواقفهم الداعمة للثورة السورية، وذلك استجابةً لمقتضيات المصلحة العامة والتوجيهات الحكومية الهادفة إلى استرداد الحقوق.

وأوضحت الوزارة عبر قناتها على تلغرام اليوم الجمعة أنه بموجب هذا القرار تلتزم كل الجهات التابعة للوزارة بإبرام صكوك استخدام مؤقتة للمفصولين بناءً على طلباتهم، وتمتد مفاعيل هذه العقود حتى انقضاء السنة المالية 2026، وتعتبر قابلة للتجديد استناداً للتقييم الدوري، ريثما يتبلور الصك القانوني الضامن لعودتهم الدائمة، مما يسهم في تلبية الاحتياجات الإدارية واستثمار الكفاءات المهدورة.

ويلزم القرار إدارات الجهات المرتبطة بالوزارة بإخطار المشمولين فوراً، محدداً مهلة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه في الـ 22 من أيار 2026 لتقديم طلبات الإعادة إلى دواوين العمل الفرعية، وتتولى مديرية التنمية الإدارية مهمة المتابعة الحثيثة لمراحل تنفيذ القرار.

إعادة افتتاح مسرح مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في طرطوس بعد تحديثه وتأهيله
الخطوط الجوية السورية تعلن إيقاف جميع رحلاتها الجوية المقررة الأحد 15 حزيران
قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في وادي الرقاد بريف درعا الغربي
وزير الخارجية والمغتربين يستقبل سفير الصين لدى سوريا لبحث تعزيز التعاون الثنائي
مديرية شؤون الجرحى بحمص تكرّم 50 من جرحى الجيش العربي السوري تقديراً لتضحياتهم
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك