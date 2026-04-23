افتتاح مسجد عمر بن عبد العزيز في حمص بعد إعادة تأهيله

حمص-سانا

افتتحت مديرية أوقاف حمص اليوم الخميس مسجد عمر بن عبد العزيز في حي جب الجندلي، وذلك بعد الانتهاء من أعمال ترميمه وتأهيله، التي نفذتها جمعية البنيان عقب سنوات من الإغلاق، نتيجة الضرر الذي لحق به جراء استهدافه من قبل النظام البائد.

وأوضح رئيس دائرة شؤون المساجد في مديرية أوقاف حمص، سعد الأبرش في تصريح لمراسل سانا، أن إعادة تأهيل المسجد تمثل خطوة مهمة في إحياء بيوت العبادة واستئناف الأنشطة القرآنية والعلمية فيه، معرباً عن شكره لكل الجهات التي أسهمت في تنفيذ هذا المشروع.

بدوره، بين رئيس مجلس إدارة جمعية البنيان عبد الله غنوم أن أعمال التأهيل نُفذت ضمن المرحلة الأولى من مشروع متكامل تعمل عليه الجمعية في إطار مبادراتها ومشاريعها التي أطلقتها في مؤتمر أربعاء حمص، وأشار إلى أهمية المسجد في تخفيف الضغط عن المساجد المجاورة، إضافة إلى دوره المرتقب كمركز لتعليم القرآن الكريم والعلوم الشرعية.

من جانبه، أكد محمد طيفور من سكان الحي أن عودة الأهالي المهجرين أدت إلى زيادة الحاجة للخدمات الأساسية، وفي مقدمتها دور العبادة، معتبراً أن إعادة افتتاح المسجد تشكل دعماً مهماً للأهالي، وتسهم في تلبية احتياجاتهم الدينية والتعليمية.

ويأتي افتتاح المسجد الذي خرج عن الخدمة منذ عام 2012، نتيجة تعرضه للقصف والتخريب من قبل النظام البائد في سياق الجهود المبذولة لإعادة تأهيل البنية التحتية الدينية والخدمية في محافظة حمص، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي وإعادة الحياة إلى الأحياء السكنية التي شهدت عودة سكانها.