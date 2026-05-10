انطلاق إجراءات الفحص الطبي المتقدم لدورة الطلاب الضباط الأولى في مشفى الشرطة بحرستا

دمشق-سانا

بالتزامن مع المرحلة الرابعة من إجراءات قبول دورة الطلاب الضباط الأولى بعد التحرير، انطلقت اليوم الأحد إجراءات الفحص الطبي المتقدم ضمن المرحلة الخامسة، بإشراف إدارة الخدمات الطبية ضمن مرافق مستشفى الشرطة.

وتشمل هذه المرحلة الخضوع لمجموعة من الفحوصات والاختبارات الطبية الدقيقة والشاملة، للتأكد من أهليتهم الصحية ولياقتهم البدنية التامة، وذلك تمهيداً للانتقال إلى المراحل اللاحقة من عملية القبول، وفق المعايير المعتمدة.

وأوضح رئيس فرع الفحص الطبي والخدمات الثابتة في إدارة الخدمات الطبية في وزارة الداخلية، الدكتور عبد الله الدغيم، في تصريح لـ مراسل سانا، أن عدد المتقدمين الذين وصلوا الى المرحلة النهائية من الفحوصات بلغ 655 شخصاً، بينهم 66 من الإناث، موزعين على جميع المحافظات السورية، مشيراً إلى أنه تم استدعاء 80 شخصاً في اليوم الأول لإجراء الفحوصات التخصصية التي بدأت عند الساعة الثامنة صباحاً، ومن المقرر أن تستمر على مدار أسبوع أو أكثر وفقاً للأعداد المتبقية.

وأكد رئيس فرع الفحص الطبي أن عملية القبول تخضع لمعايير دقيقة تشمل الطول والوزن ومؤشر كتلة الجسم وفق قانون اللياقة الطبية المعتمد، مشيراً إلى أن حالات الرفض تشمل المصابين بأمراض مزمنة، ومن لديهم تشوهات في الأطراف، أو خضعوا لعمليات جراحية في العمود الفقري تعيق الحركة، وذلك ضمن سعي الوزارة إلى اختيار الكوادر الأكثر لياقة للخدمة في قوى الأمن الداخلي.

بدوره، بيّن الطبيب المقيم في اختصاص العينية بمشفى الشرطة محمد السماعيل، أن الفحص في العيادة العينية يشمل إجراءات متعددة تبدأ باستخدام جهاز المصباح الشقي للتأكد من سلامة العين، تليها اختبارات قياس القدرة البصرية عبر اللوحة واختبار تمييز الألوان، ليتم بعدها توجيه المتقدمين لمتابعة بقية الفحوصات في العيادات الأخرى لضمان استيفائهم لكل المعايير الصحية المطلوبة.

من جهته، أعرب أحد المتقدمين من محافظة الحسكة، حازم صليبي، الحائز على إجازة في الحقوق، عن أمله في أن يكون من بين الناجحين لنيل شرف خدمة الوطن وحماية المواطنين، مشيداً بتنظيم الإجراءات الطبية، فيما أبدى المتقدم محمد صفوت عدي من مدينة حماة، خريج كلية الحقوق، إعجابه بمستوى الخدمات الطبية المقدمة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤية الوزارة الهادفة إلى انتقاء العناصر الأكفأ والأتم جاهزية، لرفد كوادرها بضباط مؤهلين صحياً وعملياتياً، ليضطلعوا بمهامهم المستقبلية بمسؤولية وكفاءة، ويسهموا في ترسيخ الأمن والاستقرار وخدمة المجتمع.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت في الـ 1 من الشهر الجاري عن بدء المرحلة الرابعة من إجراءات قبول دورة طلاب الضباط الأولى بعد التحرير، وتتضمن تقديم خطاب “الدافع” وإجراء المقابلة الشخصية.

وأصدرت وزارة الداخلية، في الـ 15 من نيسان الماضي، نتائج المرحلة الثالثة (الامتحان المؤتمت) من دورة طلاب الضباط الأولى بعد التحرير التي أعلنت عنها سابقاً في السابع من كانون الثاني الماضي.