قوى الأمن الداخلي في حماة تلقي القبض على متورط بجريمة سطو مسلح

photo 2026 04 23 17 12 22 قوى الأمن الداخلي في حماة تلقي القبض على متورط بجريمة سطو مسلح

حماة-سانا

ألقت قوى الأمن الداخلي في حماة القبض على المدعو (ع.ك) المتورط في جريمة سطو مسلح، واستهداف أحد المواطنين بطلق ناري.

وأوضح مصدر أمني في تصريح لـ سانا، أن العملية جاءت عقب تلقي بلاغ يفيد بتورط المذكور بالاشتراك مع شخص آخر متوارٍ عن الأنظار في اعتراض طريق أحد المواطنين، وإشهار سلاح حربي في وجهه بهدف سلب دراجته النارية، وعند ممانعة المواطن للجناة بادرا بإطلاق النار عليه من مسدس حربي ولاذا بالفرار.

وعلى إثر ذلك باشرت القوى الأمنية عمليات التحري والتقصي الدقيق التي أفضت إلى تحديد هوية الفاعل، وإلقاء القبض عليه، وبالتحقيق معه اعترف صراحةً بما نُسب إليه، كما تبين أنه من أصحاب السوابق الجنائية، ليتم بناءً عليه اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، فيما لا تزال التحريات جارية لإلقاء القبض على شريكه المتواري.

