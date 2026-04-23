الحرارة إلى ارتفاع والجو ربيعي دافئ في عموم سوريا

دمشق-سانا

تستمر درجات الحرارة بالارتفاع بمعظم مناطق سوريا، لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل لمثل هذه الفترة من السنة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم الخميس، ربيعياً دافئاً، وصحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتوسطة والعالية في المنطقة الساحلية، والرياح جنوبية غربية في المناطق الساحلية والجنوبية ومتقلبة الاتجاه في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة أحياناً، البحر خفيف ارتفاع الموج.

وخلال الليل يكون الجو لطيفاً بشكلٍ عام، ومائلاً للبرودة في المرتفعات الجبلية، كما يحذر من تشكل الضباب في المنطقة الوسطى، والشمالية الغربية خلال ساعات الليل، والصباح الباكر.

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية..

دمشق12/25
ريف دمشق-القلمون6/19
القنيطرة11/22
درعا12/25
السويداء8/21
حمص11/22
حماة12/20
اللاذقية14/22
طرطوس14/23
حلب9/23
إدلب8/22
دير الزور11/27
الرقة11/26
الحسكة13/23
‏”حمص بلدنا”… حملة تشاركية خدمية تنطلق اليوم في حمص
العدل: سنباشر دراسة تقرير لجنة التحقيق في أحداث السويداء واتخاذ الإجراءات اللازمة للمحاسبة
استشهاد عنصرين من الضابطة الجمركية بهجوم إرهابي لتنظيم داعش في ريف حلب
الحكومة السورية تصدر بياناً بشأن الأوضاع في مدينة حلب
إجراءات طارئة لتصريف المياه وحماية الأراضي الزراعية في تلكلخ بريف حمص
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك