الحرارة إلى ارتفاع والجو ربيعي دافئ في عموم سوريا

دمشق-سانا

تستمر درجات الحرارة بالارتفاع بمعظم مناطق سوريا، لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل لمثل هذه الفترة من السنة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم الخميس، ربيعياً دافئاً، وصحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتوسطة والعالية في المنطقة الساحلية، والرياح جنوبية غربية في المناطق الساحلية والجنوبية ومتقلبة الاتجاه في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة أحياناً، البحر خفيف ارتفاع الموج.

وخلال الليل يكون الجو لطيفاً بشكلٍ عام، ومائلاً للبرودة في المرتفعات الجبلية، كما يحذر من تشكل الضباب في المنطقة الوسطى، والشمالية الغربية خلال ساعات الليل، والصباح الباكر.

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية..