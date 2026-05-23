الدفاع المدني يجلي عائلات من مخيم بجرابلس شرقي حلب بعد ارتفاع منسوب مياه الفرات

حلب-سانا

نفذت فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، أمس الجمعة، عمليات إخلاء لعدد من العائلات من أحد المخيمات في مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي، بعد محاصرة المياه للخيام نتيجة ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات.

وأوضح الدفاع المدني السوري عبر قناته على تلغرام اليوم السبت أن فرق الاستجابة تدخلت بشكل فوري لإخلاء العائلات المتضررة ونقلها إلى أماكن أكثر أماناً، بالتزامن مع متابعة الأوضاع الميدانية في المنطقة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المدنيين.

وأكد الدفاع المدني استمرار جهوده في الاستجابة للحالة ومراقبة مستوى المياه، وتقديم المساعدة الإنسانية اللازمة للأسر المتضررة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن الحد من المخاطر الناجمة عن ارتفاع منسوب النهر.

وشهدت مناطق شمال وشرق سوريا خلال الموسم الحالي معدلات أمطار مرتفعة مقارنة بالسنوات الماضية، ما ساهم في تحسن المخزون المائي في بحيرات الفرات وزيادة تدفق المياه الواردة عبر النهر، ويُعد سد الفرات من أهم المنشآت المائية في سوريا، إذ يؤمّن مياه الري والطاقة الكهربائية لمناطق واسعة من البلاد، فيما تُراقب الجهات المعنية بشكل دوري مناسيب البحيرات والتصريفات المائية للحفاظ على سلامة السدود والمناطق السكنية والزراعية الواقعة على امتداد مجرى النهر.