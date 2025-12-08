مشفى مدينة طفس بدرعا ومدرسة البراء يحتفلان بذكرى التحرير ويكرمان كوادرهما

MG 3327 مشفى مدينة طفس بدرعا ومدرسة البراء يحتفلان بذكرى التحرير ويكرمان كوادرهما

درعا-سانا

في إطار احتفالات الذكرى الأولى للتحرير، نظّم مشفى مدينة طفس بريف درعا اليوم احتفالاً خاصاً تكريماً للكوادر التي شاركت في الثورة من موظفي المشفى، ولإحياء ذكرى الذين ارتقوا خلال الثورة، كما شهدت المدينة فعالية أخرى تمثلت في حفل نظمته مدرسة البراء، تكريماً للمعلمين والكوادر الذين ساهموا في الثورة.

MG 2794 مشفى مدينة طفس بدرعا ومدرسة البراء يحتفلان بذكرى التحرير ويكرمان كوادرهما

وقال مدير مشفى مدينة طفس نزار الربداوي في تصريح لمراسل سانا: “إن المشفى ليس مجرد رافد صحي، بل هو قاعدة وطنية تدعم الثورة، وتعكس التزامنا بخدمة شعبنا ووطننا”، مشيراً إلى أن الهدف من الفعالية نقل رسالة وطنية واضحة مفادها بأن الوحدة والتضامن هما أساس بناء سوريا الحديثة.

من جهته، أكد رئيس قسم الإسعاف بالمشفى محمد الصلخدي في تصريح مماثل، على وحدة سوريا ورفض أي محاولات للتقسيم، قائلاً: “إن هذه الفعالية نظمت وفاءً وتكريماً لزملائنا الذين استشهدوا خلال الثورة، ولتجديد العهد على التضحية والعمل من أجل الوطن”.

MG 2823 مشفى مدينة طفس بدرعا ومدرسة البراء يحتفلان بذكرى التحرير ويكرمان كوادرهما

بدوره، لفت علي الربداوي من اللجان المشاركة في الفعالية، إلى أن هذا اليوم سيبقى خالداً في التاريخ، مؤكداً أنه من حق الشعب السوري أن يحتفل بتحريره من نظام مجرم، “نحن ملتزمون بسوريا واحدة وحرة ومستقرة”.

وبالتوازي مع فعاليات مشفى طفس، نظمت مدرسة البراء في المدينة حفلاً تكريمياً للمعلمين والكوادر الذين شاركوا في الثورة.

وأوضح مدير المدرسة أحمد الزعبي في تصريح لـ سانا، أن الهدف من الاحتفال هو غرس قيم الانتماء الوطني لدى الطلاب وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة في بناء سوريا الحديثة.

MG 3464 مشفى مدينة طفس بدرعا ومدرسة البراء يحتفلان بذكرى التحرير ويكرمان كوادرهما

بدوره، عبر الطالب جمال غزاوي عن فرحته بالمشاركة قائلاً: “أشارك مع معلمي ورفاقي فرحة عيد التحرير”، مؤكداً أن جيل الشباب هو المنطلق لبناء سوريا وصون وحدتها.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار احتفالات محافظة درعا وغيرها من المحافظات السورية بالذكرى السنوية الأولى للتحرير من النظام البائد، حيث خرج مئات الآلاف من المواطنين للمشاركة في هذه المناسبة منذ الصباح للتعبير عن فرحهم وأملهم بمستقبل مشرق ومليء بالسلام والحرية.

مشفى طفس

MG 3181 مشفى مدينة طفس بدرعا ومدرسة البراء يحتفلان بذكرى التحرير ويكرمان كوادرهما
MG 3203 مشفى مدينة طفس بدرعا ومدرسة البراء يحتفلان بذكرى التحرير ويكرمان كوادرهما
MG 3237 مشفى مدينة طفس بدرعا ومدرسة البراء يحتفلان بذكرى التحرير ويكرمان كوادرهما
MG 3275 مشفى مدينة طفس بدرعا ومدرسة البراء يحتفلان بذكرى التحرير ويكرمان كوادرهما
MG 3310 مشفى مدينة طفس بدرعا ومدرسة البراء يحتفلان بذكرى التحرير ويكرمان كوادرهما
MG 3375 مشفى مدينة طفس بدرعا ومدرسة البراء يحتفلان بذكرى التحرير ويكرمان كوادرهما

مدرسة البراء

MG 2849 مشفى مدينة طفس بدرعا ومدرسة البراء يحتفلان بذكرى التحرير ويكرمان كوادرهما
MG 2856 مشفى مدينة طفس بدرعا ومدرسة البراء يحتفلان بذكرى التحرير ويكرمان كوادرهما
MG 2860 مشفى مدينة طفس بدرعا ومدرسة البراء يحتفلان بذكرى التحرير ويكرمان كوادرهما
MG 3406 مشفى مدينة طفس بدرعا ومدرسة البراء يحتفلان بذكرى التحرير ويكرمان كوادرهما
MG 3407 مشفى مدينة طفس بدرعا ومدرسة البراء يحتفلان بذكرى التحرير ويكرمان كوادرهما
MG 3413 مشفى مدينة طفس بدرعا ومدرسة البراء يحتفلان بذكرى التحرير ويكرمان كوادرهما
MG 3430 مشفى مدينة طفس بدرعا ومدرسة البراء يحتفلان بذكرى التحرير ويكرمان كوادرهما
MG 3448 مشفى مدينة طفس بدرعا ومدرسة البراء يحتفلان بذكرى التحرير ويكرمان كوادرهما
MG 3455 مشفى مدينة طفس بدرعا ومدرسة البراء يحتفلان بذكرى التحرير ويكرمان كوادرهما
قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في تل كروم جبا ورويحينة وأم العظام وأوفانيا بريف القنيطرة
محافظ دمشق يلتقي وفداً من مؤسسة البيئة النظيفة
احتفال شعبي في مدينة الرستن بحمص بمناسبة ذكرى النصر والتحرير
رئيس مجلس الدولة ووزير التربية يناقشان بدمشق مشروع قانون شؤون المعلمين الجديد
الحرارة أعلى من معدلاتها وأجواء باردة ليلاً
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك