وزارة الطاقة السورية تعلن قائمة جديدة للمفصولين لمشاركتهم الثورية تمهيداً لعودتهم إلى العمل

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الطاقة السورية قوائم جديدة بأسماء مجموعة من العاملين المفصولين من الهيئة العامة للموارد المائية ومؤسسة الاستصلاح الزراعي (وزارة الموارد المائية سابقاً)، بسبب مشاركتهم في الثورة السورية، داعيةً إياهم إلى مراجعة المواقع المحددة بجانب كل اسم لاستكمال إجراءات عودتهم للعمل.

وأوضحت الوزارة عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن موعد المراجعة يبدأ غداً الأربعاء22-4-2026، من الساعة 9:00 صباحاً حتى الساعة 14:30 ظهراً.

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن للمعنيين الاطلاع على قوائم الأسماء، عبر قناتها الرسمية على تلغرام.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الإجراءات التنظيمية التمهيدية لاستكمال المراحل القانونية والإدارية اللازمة، بما يضمن إعادة الحقوق الوظيفية لأصحابها وفق الأصول النافذة.