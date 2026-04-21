قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في محيط سد “رويحينة” بريف القنيطرة الشمالي

القنيطرة-سانا

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء في محيط سد “رويحينة” بريف القنيطرة الشمالي.

وذكر مراسل سانا في القنيطرة أن قوةً إسرائيلية مؤلفة من 7 آليات عسكرية توغلت في محيط سد “رويحينة”، بريف القنيطرة وأطلقت النار بكثافة في الهواء بهدف ترويع المواطنين في المنطقة، قبل أن تنسحب باتجاه مواقعها العسكرية.

وكانت قوة للاحتلال توغلت صباح اليوم الثلاثاء في قرية “طرنجة” بريف القنيطرة الشمالي، واعتقلت أحد أبناء القرية، واقتادته إلى جهة مجهولة كما توغلت قوة أخرى للاحتلال في قرية عابدين بمنطقة حوض اليرموك في الريف الغربي من محافظة درعا.

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر التوغّل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي.

وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً إن جميع الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وردع ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.