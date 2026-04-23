معاون وزير الطاقة يتفقد أعمال تأهيل مجموعات التوليد في محطة تشرين الحرارية

ريف دمشق-سانا

تفقد معاون وزير الطاقة لشؤون الكهرباء عمر شقروق، أمس الأربعاء، أعمال إعادة التأهيل الجارية للمجموعتين البخاريتين الأولى والثانية في محطة تشرين الحرارية، بريف دمشق.

وأكد شقروق في تصريح له نشرته وزارة الطاقة عبر قناتها على التلغرام اليوم الخميس، أهمية تسريع وتيرة العمل وفق البرامج الزمنية المحددة، نظراً للدور الحيوي الذي تؤديه المحطة في دعم استقرار التغذية الكهربائية، وتحسين واقع الخدمة.

وأشار شقروق إلى أن أعمال التأهيل تأتي ضمن الجهود المبذولة لتعزيز موثوقية المنظومة الكهربائية، ورفع كفاءتها الإنتاجية، وتشمل تنفيذ صيانة شاملة للوحدات التوليدية وتحسين جاهزيتها الفنية، بما يسهم في زيادة الاعتمادية وتقليل الأعطال.

وكانت المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء وقعت في بداية شهر كانون الأول الماضي مع شركة “سوبر جينيوس” لمعدات توليد الطاقة الكهربائية عقداً لإعادة تأهيل المجموعتين البخاريتين الأولى والثانية في محطة تشرين الحرارية بريف دمشق، وذلك ضمن جهود المؤسسة لتعزيز موثوقية المنظومة الكهربائية ورفع كفاءتها الإنتاجية.