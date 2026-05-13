المؤسسة السورية للحبوب: تجهيز الصوامع في بلدة صباح الخير بريف ‏الحسكة لاستقبال محصول القمح

الحسكة-سانا‏

أعلن فرع المؤسسة السورية للحبوب في محافظة الحسكة، أن العمل يجري ‏حالياً على تجهيز الصوامع البيتونية في بلدة صباح الخير بريف المحافظة ‏الجنوبي، لاستقبال محصول القمح للموسم الحالي‎.‎

وأوضح المدير التنفيذي للصوامع البيتونية المهندس عمر الحميد لمراسل سانا ‏اليوم الأربعاء، أن أعمال تأهيل الصوامع البيتونية شملت تعزيز لوحات ‏القدرة السفلية والعلوية، إضافة إلى تجهيز الشبكات الكهربائية لمحركات ‏الرفع ومحركات طرد الغبار، وتركيب اللوحات الكهربائية الخاصة بأنظمة ‏التحكم‎.‎

وأشار الحميد إلى أن أعمال تركيب أجهزة الإنارة الداخلية والخارجية قد ‏اكتملت، مع توقع الانتهاء من جميع التجهيزات خلال الـ 15 يوماً القادمة، ‏لضمان جاهزية الصوامع للعمل بكفاءة وأمان‎.‎

وكان فرع المؤسسة السورية للحبوب في محافظة الحسكة باشر أواخر الشهر ‏الماضي بتأهيل عدد من الصوامع بالمحافظة، في إطار الاستعدادات الجارية ‏لاستقبال موسم القمح لعام 2026، بما يضمن استيعاب الكميات المسوّقة من ‏الفلاحين والحفاظ على المخزون الاستراتيجي‎.‎

يذكر أن الصوامع البيتونية في بلدة صباح الخير تعرضت للتخريب والسرقة ‏خلال سيطرة “قسد” على تلك المنطقة، وعمدت قبل خروجها إلى تخريبها ‏وسرقة الشبكات الكهربائية ما أدى الى خروجها عن الخدمة بشكل جزئي‎.‎