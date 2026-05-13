المؤسسة السورية للحبوب: تجهيز الصوامع في بلدة صباح الخير بريف ‏الحسكة لاستقبال محصول القمح

الحسكة-سانا
أعلن فرع المؤسسة السورية للحبوب في محافظة الحسكة، أن العمل يجري حالياً على تجهيز الصوامع البيتونية في بلدة صباح الخير بريف المحافظة الجنوبي، لاستقبال محصول القمح للموسم الحالي.
وأوضح المدير التنفيذي للصوامع البيتونية المهندس عمر الحميد لمراسل سانا اليوم الأربعاء، أن أعمال تأهيل الصوامع البيتونية شملت تعزيز لوحات القدرة السفلية والعلوية، إضافة إلى تجهيز الشبكات الكهربائية لمحركات الرفع ومحركات طرد الغبار، وتركيب اللوحات الكهربائية الخاصة بأنظمة التحكم.
وأشار الحميد إلى أن أعمال تركيب أجهزة الإنارة الداخلية والخارجية قد اكتملت، مع توقع الانتهاء من جميع التجهيزات خلال الـ 15 يوماً القادمة، لضمان جاهزية الصوامع للعمل بكفاءة وأمان.
وكان فرع المؤسسة السورية للحبوب في محافظة الحسكة باشر أواخر الشهر الماضي بتأهيل عدد من الصوامع بالمحافظة، في إطار الاستعدادات الجارية لاستقبال موسم القمح لعام 2026، بما يضمن استيعاب الكميات المسوّقة من الفلاحين والحفاظ على المخزون الاستراتيجي.
يذكر أن الصوامع البيتونية في بلدة صباح الخير تعرضت للتخريب والسرقة خلال سيطرة “قسد” على تلك المنطقة، وعمدت قبل خروجها إلى تخريبها وسرقة الشبكات الكهربائية ما أدى الى خروجها عن الخدمة بشكل جزئي.