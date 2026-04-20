٢٠٢٦٠٤١٨ ١٤٥٤٠٥ الحرارة أدنى من معدلاتها.. وهطولات غزيرة في عدة مناطق من سوريا

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة انخفاضها، لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 3-6 درجات مئوية.

وبينت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن الهطولات تستمر نهار اليوم الإثنين فوق أغلب المناطق، وتكون غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد، وخاصة فوق المناطق الساحلية والشمالية والشرقية والجزيرة والبادية والقلمون.

وليلاً، تبقى فرص هطول زخات من المطر في أجزاء من المنطقة الساحلية والجزيرة، بينما يميل الجو للاستقرار في باقي المناطق، ويكون الجو بارداً نسبياً بشكل عام، وخاصة في المرتفعات الجبلية، ويحذر من تشكل الضباب في أجزاء من المناطق الوسطى والشمالية الغربية والجزيرة والقلمون.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة مع هبّات شديدة تتجاوز سرعتها 65 كم/سا، وخاصة في أجزاء من المنطقة الوسطى والجنوبية، أما البحر فخفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:

دمشق9/20
ريف دمشق-القلمون5/14
القنيطرة7/15
درعا11/20
السويداء6/14
حمص12/16
حماة9/19
اللاذقية16/20   
طرطوس16/20
حلب12/19
إدلب13/19
دير الزور12/22
الرقة11/20
الحسكة11/17
