مدير المواصلات الطرقية لـ سانا: إعادة افتتاح جسر الرقة القديم بعد إنجاز أعمال الصيانة

أنهت وزارة النقل السورية أعمال الحل الإسعافي والصيانة والتأهيل لجسر الرقة القديم (جسر المنصور)، وأعادت فتحه أمام حركة المرور بعد استكمال جميع أعمال التدعيم والصيانة الفنية، تمهيداً للانتقال إلى تأهيل جسر الرقة الجديد (جسر الرشيد) وفق الدراسة الهندسية المعتمدة.

إنجاز الأعمال وفق البرنامج الزمني

وأوضح المدير العام للمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية المهندس معاذ النجار في تصريح لـ سانا اليوم الإثنين، أن الورشات أنهت جميع أعمال الحل الإسعافي وفق البرنامج الزمني المحدد، وتم فتح الجسر أمام حركة السير بعد التأكد من جاهزيته الفنية.

وأكد النجار أن الأعمال نُفذت وفق الشروط والمواصفات الفنية والهندسية المعتمدة، بما يضمن السلامة العامة واستقرار العناصر الإنشائية.

تفاصيل فنية ومعالجات إنشائية

وبين النجار أن الأعمال نُفذت على مدى أيام متواصلة، وشملت في مراحلها الأولى تنفيذ الردم الصخري حول الركيزة المعدنية المتضررة وتطويقها بالكامل من جميع الجهات، إضافة إلى استكمال تركيب القساطل البيتونية للعبارة القسطلية.

ووفق النجار تم تنفيذ طبقات الردم بين الركيزتين المتضررتين وصولاً إلى مراحلها النهائية، إلى جانب تدعيم الجوائز المعدنية المتضررة بوصلات معدنية إضافية، وإجراء أعمال الحدادة والإصلاح للأجزاء المخربة.

وتضمنت الأعمال وضع بلاطات بيتونية بأبعاد (170 سم طولاً، 60 سم عرضاً، 30 سم سماكة) جنباً إلى جنب لتحديد مسار الطريق وحماية مستخدميه، مع تثبيت حواجز أمان لتعزيز السلامة المرورية.

صب بلاطة اقتراب وتنفيذ طبقات التزفيت

وشملت الأعمال أيضاً بحسب النجار صب بلاطة اقتراب وحماية بطول 12 متراً وعرض 8 أمتار وسماكة 25 سم، بطبقتي تسليح وبيتون عيار 350 كغ/م3، إضافة إلى تنفيذ طبقة الحجر المكسر النهائية وتسويتها بالكريدر ورصها بالآليات المناسبة.

وأوضح النجار أن الأعمال اختتمت بتنفيذ طبقتي تزفيت بسماكة (5+5 سم) مع الدحل والرص، ووضع حواجز الأمان على جانبي الطريق.

شريان حيوي لأهالي الرقة

وأشار النجار إلى أن جسر الرقة القديم يشكل شرياناً حيوياً لأهالي المحافظة، إذ يسهم في تسهيل حركة التنقل ونقل البضائع، ويدعم النشاط الاقتصادي والخدمي في المدينة ومحيطها، بما يعزز مظاهر الاستقرار وعودة الحياة إلى مرافقها الأساسية.

وأكد النجار أن إعادة الجسر إلى الخدمة ستخفف الضغط المروري بين ضفتي المدينة، مبيناً أنه سيتم خلال الفترة القريبة المقبلة المباشرة بأعمال التأهيل والإصلاح النهائية لجسر الرقة الجديد (جسر الرشيد) بعد استكمال الإجراءات الفنية اللازمة، بما يضمن معالجة الأضرار ورفع كفاءته التشغيلية.

وكان وزير النقل السوري يعرب بدر زار الرقة بعد تحريرها، وبحث مع محافظها عبد الرحمن سلامة واقع النقل والطرقات والجسور في المحافظة، ووضع آليات تنفيذ وخطط تدخل، ولا سيما ما يتعلق بالجسرين المتضررين في مدينة الرقة وشبكة الطرق في المحافظة، بما يسهم في تسريع أعمال الصيانة ودعم جهود التعافي وإعادة الربط بين المناطق.