لجنة انتخابات مجلس الشعب تصدر القائمة الأولية لأعضاء الهيئة الناخبة في عين عرب بريف حلب

حلب-سانا

أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري قراراً، يتضمن القائمة الأولية لأعضاء الهيئة الناخبة في الدائرة الانتخابية (عين عرب) بمحافظة حلب.

وأوضحت اللجنة عبر قناتها على التلغرام اليوم الإثنين، أن القرار جاء بناءً على أحكام الإعلان الدستوري وأحكام المرسوم رقم (66) لعام 2025م، وأحكام المرسوم رقم (143) لعام 2025م، وإعلان اللجنة الفرعية للقائمة الأولية لأعضاء الهيئة الناخبة بتاريخ إصدار هذا القرار.

وأشارت اللجنة إلى أنها ستختار القائمة النهائية لأعضاء الهيئة الناخبة في الدائرة الانتخابية (عين عرب) بمحافظة حلب، المتضمنة نصاب الدائرة حسب النظام الانتخابي المؤقت من القائمة الأولية.

وأكدت اللجنة أنه يجوز لكل ذي مصلحة الطعن في القائمة الأولية لأعضاء الهيئة الناخبة، أمام لجنة الطعون الخاصة بالمحافظة، يومي الـ 18 و الـ 19 من الشهر الجاري.

وأصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري في الـ 11 من الشهر الجاري، قراراً ‏يتضمن القائمة النهائية للجان الفرعية في محافظة الحسكة للدوائر الانتخابية (الحسكة – المالكية – ‏القامشلي) وعين عرب بمحافظة حلب‎.‎

