وزير الداخلية يؤكد الالتزام بتعزيز السلامة المرورية ورفع مستوى الوعي في يوم المرور العالمي

دمشق-سانا

أكد وزير الداخلية أنس خطاب التزام الوزارة المستمر، بمناسبة يوم المرور العالمي، بتعزيز السلامة المرورية، ورفع مستوى الوعي لدى جميع مستخدمي الطريق.

وقال خطاب عبر منصة (X) اليوم الإثنين: “نواصل العمل على تطوير كوادرنا عبر التدريب المستمر وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في تحقيق طرق أكثر أماناً للجميع”.

وأضاف: “يبقى الالتزام بقواعد المرور سلوكاً مسؤولاً من السائقين والمشاة، يسهم في حماية الأرواح وجعل الطرق أكثر أماناً”، مشيراً إلى أن تقدير جهود رجال المرور واجب لما يقومون به من دور كبير، وعمل متواصل في تنظيم الحركة المرورية وحماية الأرواح.

ويحتفل العالم في الرابع من أيار من كل عام باليوم العالمي للمرور، من خلال إقامة فعاليات ونشاطات توعوية لتعزيز السلامة الطرقية ونشر الثقافة المرورية، وتسليط الضوء على أهمية الالتزام بقواعد وقوانين المرور، والتذكير بضحايا حوادث الطرق حول العالم.