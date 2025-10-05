محافظ حمص: مهام جسيمة أمام مجلس الشعب القادم لتعزيز ثقة المواطنين

حمص-سانا

أكد محافظ حمص، عبد الرحمن الأعمى، أن انتخابات مجلس الشعب اليوم في المحافظة جرت في أجواء آمنة ومنظمة بفضل الجهود المشتركة للجهات المعنية.

وأوضح المحافظ في تصريح للصحفيين، أن محافظة حمص قامت بدورها كاملاً في تأمين البيئة الآمنة واللوجستية للعملية الانتخابية بالشكل الأمثل، مبيناً أن فرز الأصوات في مناطق الريف قد انتهى، بينما تتواصل عمليات الفرز في مراكز المدينة.

ولفت محافظ حمص إلى أن أمام أعضاء مجلس الشعب القادم مهام جسيمة على مستوى تعزيز ثقة المواطنين، والعمل على إزالة المعوقات القانونية بما يسهم في تطوير البلاد اقتصادياً وخدمياً وإدارياً، وبما ينسجم مع تطلعات السوريين لبناء سوريا الحديثة.