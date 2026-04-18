هطولات مطرية في معظم المحافظات أعلاها 71 مم في شطحة بريف حماة خلال الـ 24 الماضية

دمشق-سانا

شهدت محافظات سورية عدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، هطولات مطرية متفاوتة الغزارة، سجل أعلاها 71 مم في شطحة بريف حماة.

وحسب النشرة الصادرة عن وزارة الزراعة السورية، اليوم الأحد، بلغت كميات الأمطار الهاطلة المستويات التالية:

دمشق

دمشق – المزة 11 مم، قاسيون 5 مم، دوار البيطرة 3 مم.

ريف دمشق

الحرمون 18 مم، الزبداني 9.5 مم، سرغايا 6 مم، مضايا 6 مم، ميسلون 19 مم، قطنا 8.3 مم، التل 7.5 مم، المشرفة 1.5 مم، جديدة الشيباني 9 مم، عسال الورد 9 مم، منين 13.5 مم، الجراجير 1.5 مم، الكسوة 2 مم، النبك 8 مم، دوما 5 مم، عقربا 3.5 مم، يبرود 8.3 مم، القطيفة 11.5 مم، دمشق الدولي 7 مم.

درعا

نوى 10 مم، ازرع 12 مم، الشيخ مسكين 8 مم، الصنمين 4 مم، المسيفرة 3 مم، تل شهاب 2 مم، درعا 0.5 مم.

السويداء

السويداء 0.5 مم، شهبا 1 مم.

القنيطرة

القنيطرة 14 مم، حضر 7 مم، نبع الصخر 4،5 مم

حمص

الرستن 7،6مم، العريضة 5مم، الناصرة22، تل دو7مم، تلكلخ4مم، حمص8مم، شين6مم، قلعة الحصن 15 مم، مرميتا 15 مم، القصير 2 مم، المخرم 3 مم، القريتين 10 مم، تدمر 6،5 مم.

حماة

أفاميا 9 مم، الحميري 8.5 مم، الرصافة 17.5 مم، السقيلبية 9 مم، الكريم 14 مم، حر بنفسه 7مم، حماة المدينة 10،6 مم، ربعو 17مم، شطحة 71مم، صوران 5 مم، عين حلاقيم 18 مم، عين الكروم 15 مم، كفرزيتا 19،5 مم، محردة 20 مم، مصياف 28 مم، وادي العيون 14 مم، السلمية 3،5 مم، الصبورة 3.7 مم، السعن5،7مم، عقيربات 9،5 مم.

طرطوس

الشيخ بدر 9مم، الصفصافة 16مم، القدموس 18 مم، بانياس6مم، الشيخ بدر 7.5 مم، ومشتى الحلو 22 مم، دريكيش 10 مم، صافيتا 16،5 مم، مدينة طرطوس 6 مم، حمام واصل 16،5 مم.

اللاذقية

البهلولية 14 مم، الحفة 21 مم، القرداحة 26مم، القطيلبية 6 مم، مدينة اللاذقية 9،5 مم، المزيرعة 28 مم، بوقا 6،5 مم، جبلة – حميميم 18 مم، ربيعة 4 مم، صلنفة 39 مم، قسطل معاف 275 مم، كسب 34 مم، وادي قنديل 20 مم.

إدلب

إحسم 27 مم، إدلب 20 مم، أرمناز 16 مم، أريحا 20.2 مم، البارة 34 مم، إيبلا 17.7 مم، بداما 28 مم، جسر الشغور 21.5 مم، حارم 14.5 مم، خان شيخون 20 مم، دركوش 19.5 مم، سراقب 12 مم، سرمدا 18.7 مم، كفر تخاريم 15 مم، محمبل 11 مم، معرة النعمان 14 مم، أبو الظهور 35.5 مم.

حلب

حلب 16 مم، حلب – المطار 14 مم، عفرين 12 مم، الباب 15 مم، السفيرة 13 مم، جرابلس 17 مم، منبج 24 مم، خناصر 8 مم، ومسكنة 8 مم.

الرقة

مدينة الرقة 7 مم، والسبخة 2 مم، والكرامة 1.5 مم، والمنصورة 9 مم، جديدة خابور 3.5 مم.

الحسكة

تل بيدر 3 مم، الحسكة 1 مم.

دير الزور

مدينة دير الزور 4.3 مم.

وطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، اليوم السبت، لتصبح حول معدلاتها السنوية في عموم سوريا، فيما سادت أجواء سديمية مغبرة في أغلب المناطق الداخلية، نتيجة استمرار تأثر البلاد بمنخفضٍ جوي يستمر حتى فجر يوم الثلاثاء القادم.