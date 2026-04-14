بحضور وزير الداخلية.. إقامة مراسم تخريج دورة أفراد المهام الخاصة

photo 5 2026 04 14 20 21 36 بحضور وزير الداخلية.. إقامة مراسم تخريج دورة أفراد المهام الخاصة

دمشق-سانا

بحضور وزير الداخلية أنس خطاب، أقامت وزارة الداخلية السورية مراسم تخريج دورة أفراد المهام الخاصة، والتي نفذتها إدارة التأهيل والتدريب، في خطوة تعكس الاهتمام بتعزيز جاهزية الوحدات الأمنية العملياتية، ورفدها بكوادر مؤهلة ومدرّبة وفق أعلى المعايير.

photo 1 2026 04 14 20 21 35 بحضور وزير الداخلية.. إقامة مراسم تخريج دورة أفراد المهام الخاصة

وذكرت وزارة الداخلية في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن الوزير خطاب افتتح مراسم التخريج الذي يأتي في إطار الجهود المستمرة لوزارة الداخلية في تطوير قدرات عناصرها، ورفع مستوى التأهيل والتدريب، بما يواكب التحديات الأمنية، ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار.

وقدّم خريجو دورة أفراد المهام الخاصة، بحضور الوزير خطاب وعدد من مسؤولي وضباط وزارة الداخلية، عرضاً عسكرياً مهيباً عكس مستوىً متقدماً من التدريب والجاهزية.

photo 6 2026 04 14 20 21 36 بحضور وزير الداخلية.. إقامة مراسم تخريج دورة أفراد المهام الخاصة

وأظهر العرض كفاءة عالية في تنفيذ المهام، ودقة في التنسيق، وانضباطاً لافتاً في الأداء.

كما قدّم خريجو الدورة عرضاً ميدانياً تكتيكياً حاكى تنفيذ عمليات المداهمة والتدخل السريع، حيث أظهروا دقةً عالية في التنسيق، وسرعةً في الاستجابة، واحترافيةً في التعامل مع مختلف السيناريوهات الأمنية.

photo 10 2026 04 14 20 21 36 بحضور وزير الداخلية.. إقامة مراسم تخريج دورة أفراد المهام الخاصة

وعكس هذا العرض مستوى التدريب المتقدم الذي خضع له العناصر، وجاهزيتهم لتنفيذ المهام في الظروف المعقّدة، بما يؤكد قدرة وحدات المهام الخاصة على التعامل الحاسم مع التهديدات وتعزيز الأمن والاستقرار.

وكانت وزارة الداخلية أقامت الشهر الماضي حفل تخريج 2000 من أفرادها، بعد استكمالهم برامج التدريب والتأهيل المتخصصة، إضافة إلى إطلاق الزي الرسمي الجديد لعناصرها، ضمن هويتها البصرية الحديثة، وذلك في مقر الوزارة بدمشق.

photo 7 2026 04 14 20 21 36 بحضور وزير الداخلية.. إقامة مراسم تخريج دورة أفراد المهام الخاصة
photo 2 2026 04 14 20 21 35 بحضور وزير الداخلية.. إقامة مراسم تخريج دورة أفراد المهام الخاصة
photo 3 2026 04 14 20 21 35 بحضور وزير الداخلية.. إقامة مراسم تخريج دورة أفراد المهام الخاصة
photo 4 2026 04 14 20 21 35 بحضور وزير الداخلية.. إقامة مراسم تخريج دورة أفراد المهام الخاصة
photo 8 2026 04 14 20 21 36 بحضور وزير الداخلية.. إقامة مراسم تخريج دورة أفراد المهام الخاصة
photo 9 2026 04 14 20 21 36 بحضور وزير الداخلية.. إقامة مراسم تخريج دورة أفراد المهام الخاصة
دورة حول سلامة الأغذية والتفتيش الصحي لموظفي تموين حماة وحمص
وزارة التربية والتعليم تعقد اجتماعاً تحضيرياً لضمان نجاح امتحانات 2025
إصابة عنصري إطفاء في الدفاع المدني جراء انفجار لغم ارضي بريف اللاذقية
سوريا ترسخ حضورها الدولي.. اتفاقيات إستراتيجية في الإعلام والطاقة والبنية التحتية خلال 48 ساعة
الجهاز المركزي للرقابة المالية يكشف تجاوزات في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
