إحياء للذكرى الـ 15 لانطلاق الثورة السورية..فعالية بمدينة حلب

حلب-سانا

إحياء للذكرى السنوية الخامسة عشرة لانطلاقة الثورة السورية، أقامت محافظة حلب، اليوم الأربعاء، فعالية تضمنت مأدبة إفطار للناشطين والفاعلين المجتمعيين وممثلي المؤسسات الحكومية، وعروضاً للأهازيج والأناشيد الثورية، وذلك في صالة أندلسيا بالمدينة.

وأوضح المنتخب لعضوية مجلس الشعب عزاه خانجي، في تصريح لسانا، أن ذكرى انطلاقة الثورة تعني للسوريين الكثير كونها يوم العبور إلى الحرية، والانتقال إلى بناء سوريا الحرة المتطورة، ففيه حدث تغيير جذري لسوريا وللسوريين.

وقال أحمد فرواتي أحد المشاركين بالثورة: نحتفل اليوم بذكرى انطلاقة الثورة السورية ضد النظام الغاشم، بمشاركة أهلنا بمختلف المحافظات، وبعد انتصار هذه الثورة يعمل الجميع للنهوض بسوريا الحرة، وإعادة إعمارها، بينما أشار علي هشام إلى أن التحرير من النظام البائد جاء بعد تضحيات كبيرة من السوريين فمنهم من قتل تحت قصف النظام البائد، ومنهم من هجّر قسرياً من المدن والقرى.

الكاتب والباحث السياسي مجيب خطاب، أوضح أن أبناء وثوار حلب يحيون ذكرى انطلاقة الثورة السورية الخامسة عشرة، باستذكار الأناشيد الثورية والأهازيج التي ابتكرها الثوار على مدى الأعوام الماضية، وكلهم أمل بأن يتحقق الخير للجميع، ويعم الازدهار في سوريا.

يذكر أن انطلاقة الثورة السورية قبل خمسة عشرة عاماً، كانت الشرارة الأولى لتحقيق النصر على النظام البائد وأفول استبداده، لتعود سوريا مزدهرة، ويعيش أبناؤها بحرية وكرامة.

