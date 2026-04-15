محافظة دمشق: إنذارات سوق المناخلية تقتصر على المعدات الثقيلة دون إخلاء المحال

دمشق-سانا

أكدت محافظة دمشق أنّ الإنذارات الموجهة إلى أصحاب المحال في سوق المناخلية جاءت من أجل تنظيم العمل، وشملت إخراج العِدد والآليات الثقيلة فقط، وليس هدفها إخلاء المحال.

وأوضحت المحافظة عبر قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء، أنّ الإنذارات جرى توجيهها بسبب مخالفة أصل التراخيص الممنوحة القاضية بترخيص المحل تحت مسمى تجاري وليس صناعياً، مشيرة إلى أن أكثر من ثمانين شكوى وردت إلى المحافظة من المتضررين من أبناء المنطقة، بسبب الإزعاجات وأصوات الضجيج المرتفعة.

وكانت وجهت مديرية المهن والرخص في محافظة دمشق، الأسبوع الماضي، إنذارات إلى أصحاب المحال التجارية في منطقة المناخلية، بعد ورود عدة شكاوى من سكان المنطقة عبر منصة “محلولة” الإلكترونية، تفيد بالإزعاجات الواردة من أصحاب المحال، ومنحتهم 15 يوماً لإزالة العدد الصناعية من محالهم، لكونها مخالفة لأصل التراخيص الممنوحة.