تكريم الفائزين بمسابقة حفظ القرآن والأربعين النووية في بصرى الشام

درعا-سانا

أقامت مديرية أوقاف درعا، اليوم الجمعة، بالتعاون مع إدارة الحلقات التربوية الدينية في منطقة بصرى الشام حفل تكريم للفائزين بالمسابقة الرمضانية لحفظ القرآن الكريم وأجزاء مختارة منه، وذلك في مسجد أبو بكر الصديق بحضور رسمي وشعبي كبير.

وأوضح رئيس قسم التوجيه المعنوي للأمن الداخلي بدرعا باسل غنيم في تصريح لمراسل سانا، أن حفل التكريم شمل عدداً مميزاً من طلبة حفظة القرآن الكريم على مختلف المستويات “القرآن كاملاً، عشرون جزءاً، خمسة عشر جزءاً، عشرة أجزاء، وخمسة أجزاء، بالإضافة لحفظة الأربعين النووية الشريفة”.

ولفت غنيم إلى أن حفظ القرآن وتتبع معانيه هو الطريق الصحيح لبداية بناء الدولة والإنسان، وسند حقيقي لبناة الوطن من أطباء ومهندسين ومعلمين وغيرهم لإتمام عملهم، والرادع الحقيقي لإكمال ذلك بالوجه السليم.

من جانبه، لفت مدير الحلقات التربوية المجاز يوسف المقداد إلى أنه تم الإعلان عن هذه المسابقة طيلة أيام الشهر الفضيل، وتكريم المتميزين والمثابرين على تلاوة القرآن وحفظ السنة، مشيراً إلى أن هدف المسابقة بناء جيل متمكن من تعاليم دينه، حافظ لأصوله بالشكل الأمثل.

من جانبه، أوضح مشرف حلقات القرآن زاهر المقداد أن أهم ما ميز هذه الاحتفالية هو البراعم الصغيرة ومنافستهم الشريفة، والتنافس الجميل على حفظ القرآن وسنة الرسول.

وقال محمد أحمد المقداد الفائز بالمركز الأول بمسابقة 10 أجزاء وصحيح البخاري: إن هذا التكريم يختلف عن غيره لأنه مجلس تحفّه الرعاية الإلهية، وتطوف عليه الملائكة، بينما أشار المكرم عبد الرحمن الفاضل إلى أنه شارك بالمسابقة ونال مركزاً على الجهد والتعب الذي بذله، وأكد أنه سيتابع حفظه لختم القرآن الكريم خلال الأيام القادمة.

وتمثل فعاليات تكريم حفظة القرآن والسنة النبوية أحد أوجه الأنشطة المجتمعية التي تسعى من خلالها وزارة الأوقاف والمؤسسات الدينية في درعا إلى تحصين الشباب وإبعادهم عن الأفكار السلبية الهدامة للمجتمع.

ضمن حملة “فداءً لحماة”: شبكة الآغا خان للتنمية توسّع نشاطها في أنحاء محافظة حماة
الوزير العمر يثني على الدور المحوري الذي لعبه الإعلام خلال عملية ردع العدوان
وفد أممي يطلع على أوضاع العائلات الوافدة في بلدة ناحتة بمحافظة درعا
قوة للاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قرية الصمدانية الغربية بريف القنيطرة
الخطوط الجوية السورية: استمرار برمجة الرحلات وفق الإمكانيات المتاحة وتثبيت رحلات ليوم غد
