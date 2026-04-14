لجنة البُنى التنظيمية تعتمد هيكل وزارة النقل وتحدّد مهام الوحدات الإدارية

دمشق-سانا

أقرت لجنة إقرار البُنى التنظيمية، برئاسة وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف، وبحضور وزير النقل يعرب بدر، الهياكل التنظيمية لوزارة النقل السورية، بما يشمل الإدارة المركزية ومديرياتها في المحافظات ودوائر النقل التابعة لها في المناطق، إضافة إلى تحديد المهام والاختصاصات للوحدات الإدارية كافة.

وجاء ذلك خلال ورشة عمل خُصصت لمراجعة المقترحات المقدمة، حيث جرى إجراء دراسة معمّقة لتوزيع المهام والصلاحيات بين مختلف الوحدات التنظيمية، بما يضمن وضوح التسلسل الوظيفي، ويحدّ من تداخل الأدوار، ويعزز مستوى التنسيق والتكامل في العمل المؤسسي ضمن قطاع النقل.

وأكدت اللجنة أن اعتماد هذه الهياكل يشكّل خطوة متقدمة في إطار جهود تطوير العمل الإداري، والارتقاء بكفاءة الأداء في المؤسسات العامة، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويواكب متطلبات المرحلة المقبلة في دعم مسار التحول المؤسسي الشامل.

وزير العدل يبحث مع المدير العام للمصالح العقارية تعزيز التنسيق وتسريع الإجراءات
وزير الأوقاف يدعو السوريين لصيام ثلاثة أيام استعداداً لصلاة الاستسقاء
صدور النتائج الأولية لانتخابات مجلس الشعب عن دائرتي رأس العين في الحسكة وتل أبيض بالرقة
مناقشة آليات توزيع الأعلاف في حماة ضمن مشروع الطوارئ المقدم من “الفاو”
قبوات تبحث في دير الزور دعم ذوي الإعاقة والتحديات التي تواجه العائدين إلى المحافظة
