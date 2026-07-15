بيع أول لوحة قدمت شخصية الرجل الحديدي للعالم بقيمة 3.875 ملايين دولار

واشنطن-سانا

حققت اللوحة الأصلية المرسومة يدوياً التي قدمت شخصية “الرجل الحديدي” للمرة الأولى رقماً قياسياً جديداً في مزادات فنون القصص المصورة، بعد بيعها بمبلغ 3 ملايين و875 ألف دولار أمريكي خلال مزاد نظمته دار هيريتدج للمزادات في الولايات المتحدة.

وذكرت مجلة “Fine Books & Collections” المتخصصة بأخبار الكتب النادرة والمقتنيات والمزادات أول أمس، أن اللوحة الأصلية للفنان الأمريكي دون هيك، والتي استخدمت في إعداد الصفحة الأولى من العدد 39 من سلسلة “Tales of Suspense” الصادر في آذار عام 1963، عرّفت القراء للمرة الأولى بشخصية توني ستارك الخارقة “الرجل الحديدي”، وسجلت أعلى سعر يدفع مقابل عمل فني أصلي من عالم القصص المصورة.

وقال جو مانارينو، مدير قسم القصص المصورة والفنون الهزلية في دار هيريتدج للمزادات في نيويورك: إن “صورة مميزة وكتاباً تاريخياً اجتمعا لتحقيق سعر قياسي”، موضحاً أن عدداً قليلاً جداً من اللوحات الافتتاحية الأولى لسلاسل مارفل لا يزال موجوداً، وعندما تظهر إحداها في السوق فإنها تلقى اهتماماً كبيراً من هواة جمع المقتنيات.

وشهد المزاد منافسة قوية بين المشاركين، حيث استمر ستة مزايدين في التنافس على اللوحة حتى بعد تجاوز سعرها حاجز ثلاثة ملايين دولار.

وتجاوزت قيمة البيع الرقم القياسي السابق لفنون القصص المصورة، والبالغ 3 ملايين و360 ألف دولار، والذي سجلته دار هيريتدج في كانون الثاني عام 2022 مقابل لوحة للفنان مايك زيك من العدد الثامن من سلسلة “Marvel Super-Heroes Secret Wars” الصادر عام 1984، والتي تصور ظهور الزي الأسود لشخصية سبايدرمان، الذي ارتبط لاحقاً بشخصية “فينوم”.