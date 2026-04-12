قوة للاحتلال الإسرائيلي تتوغل في ريف القنيطرة الجنوبي

القنيطرة-سانا

توغلت قوة للاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد في ريف القنيطرة الجنوبي، وعمدت إلى نصب حاجز مؤقت لتفتيش المارة.

وذكر مراسل سانا أن القوة المؤلفة من ثلاث آليات عسكرية توغلت باتجاه الطريق الواصل بين قرية رويحينة وقرية بئر عجم في ريف المحافظة الجنوبي، وعمدت إلى نصب حاجز مؤقت وتفتيش المارة، قبل أن تنسحب لاحقاً من المكان دون ورود أنباء عن أي حالة اعتقال.

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر التوغّل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي.