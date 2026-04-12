قوة للاحتلال الإسرائيلي تتوغل في ريف القنيطرة الجنوبي

photo 2026 04 03 16 08 30 3 قوة للاحتلال الإسرائيلي تتوغل في ريف القنيطرة الجنوبي

القنيطرة-سانا

توغلت قوة للاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد في ريف القنيطرة الجنوبي، وعمدت إلى نصب حاجز مؤقت لتفتيش المارة.

وذكر مراسل سانا أن القوة المؤلفة من ثلاث آليات عسكرية توغلت باتجاه الطريق الواصل بين قرية رويحينة وقرية بئر عجم في ريف المحافظة الجنوبي، وعمدت إلى نصب حاجز مؤقت وتفتيش المارة، قبل أن تنسحب لاحقاً من المكان دون ورود أنباء عن أي حالة اعتقال.

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر التوغّل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي.

ندوة حوارية بدمشق حول تفكيك خطاب الكراهية ودور الإعلاميين في بناء الدولة
الإدارة القنصلية تحقّق قفزة نوعية في خدماتها بتصديق 2.784.054 وثيقة في الداخل السوري
باحثون في مؤتمر “عام على التحرير”: ما تحقق إيجابي لبناء مؤسسات عسكرية وأمنية أكثر فاعلية
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابين أثناء رعيهما الأغنام في قرية الحانوت بريف القنيطرة
الجيش العربي السوري يكتشف نفقين للتهريب بين الأراضي السورية واللبنانية بريف حمص
