آلاف المصلين يؤدون صلاة عيد الفطر في دمشق وخطب العيد تستحضر ذكرى الثورة السورية

دمشق-سانا

شهدت مساجد محافظة دمشق صباح اليوم الجمعة، توافد آلاف المصلين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك.

وعقب أداء الصلاة في المسجد الأموي، ألقى الشيخ الدكتور ياسين علوش خطبة العيد، مؤكداً فيها على المعاني السامية لهذه المناسبة، مشيراً إلى تزامنها هذا العام مع ذكرى انطلاق الثورة السورية، وما تمثّله من محطة مفصلية في تاريخ السوريين منذ خروج المظاهرات الأولى في درعا ودمشق وريف دمشق وامتدادها إلى مختلف المحافظات، للمطالبة بالحرية والتغيير.

وأشار الدكتور علوش إلى الجرائم التي ارتكبها النظام البائد بحق السوريين، من قصف للأحياء السكنية ودور العبادة، إلى تهجير الملايين منهم، مؤكداً ضرورة الحفاظ على مكتسبات النصر وتعزيز وحدة الصف للوقوف في وجه فلول النظام البائد ودعاة التقسيم.

ودعا الدكتور علوش الله تعالى أن يحفظ سوريا وأهلها، مشدداً على أن دماء الشهداء ستظل أمانة في أعناقنا.

وفي مسجد الحسن بحي الميدان، تحدث الشيخ عبد الحليم أبو شعر عن معاني عيد الفطر، مؤكداً أنه مناسبة تتجلى فيها قيم الرحمة والتكافل والتسامح، وتتويج لمسيرة الطاعة في شهر رمضان.

وأشار إلى أن العيد يحمل رسالة اجتماعية عميقة تقوم على صلة الأرحام وإدخال السرور إلى قلوب المحتاجين، داعياً إلى ترسيخ هذه القيم في السلوك اليومي، بما يعزز تماسك المجتمع ويقوي أواصره.

وكانت وزارة الأوقاف حددت الإثنين الماضي، موعد صلاة عيد الفطر المبارك لعام 1447 هـ، في الساعة السابعة صباحاً أول أيام شهر شوال في عموم المحافظات، باستثناء محافظات الشمال الشرقي (دير الزور، الرقة، الحسكة)، ستكون في الساعة السادسة وخمسين دقيقة صباحاً.