السورية للبريد تعلن دواماً إضافياً أيام العطلة في عدد من المكاتب البريدية

دمشق-سانا

أعلنت المؤسسة السورية للبريد عن مواعيد الدوام الإضافي لأيام الجمعة والسبت والأحد في عدد من المكاتب البريدية، وذلك حرصاً منها على استمرارية تقديم الخدمات وتخفيف الازدحام عن المواطنين، وخاصة مع بدء صرف رواتب المتقاعدين.

وأوضحت المؤسسة، في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم الخميس، أن مواعيد الدوام والمكاتب البريدية وفق ما يلي:

دمشق

الجمعة

الصالة المركزية في الحجاز

من الساعة 9:00 صباحاً حتى 3:00 عصراً

السبت

الصالة المركزية في الحجاز

من الساعة 8:30 صباحاً حتى 6:00 مساءً

الأحد

الصالة المركزية في الحجاز

من الساعة 8:30 صباحاً حتى 6:00 مساءً

والمكتب البريدي التالي: الزاهرة

من الساعة 9:00 صباحاً حتى 2:00 ظهراً

ريف دمشق

الجمعة

الصالة الرئيسية في المديرية – ضاحية الشام

من الساعة 10:00 صباحاً حتى 2:00 ظهراً

السبت

الصالة الرئيسية في المديرية – ضاحية الشام

والمكاتب البريدية التالية:

جيرود – دوما – قارة – المليحة – جرمانا – سبينة – الحسينية – الكسوة – الزبداني – قطنا – سعسع – جديدة عرطوز – يبرود – التل – بيت تيما

من الساعة 9:00 صباحاً حتى 2:00 ظهراً

الأحد

الصالة الرئيسية في المديرية – ضاحية الشام

والمكاتب البريدية التالية:

دوما – حران العواميد – قارة – يبرود – التل – عرطوز – جديدة عرطوز – سعسع – الكسوة – قطنا – المليحة – جرمانا

من الساعة 9:00 صباحاً حتى 2:00 ظهراً

حلب

الأحد

الصالة الرئيسية في المديرية (الجميلية)

من الساعة 9:00 صباحاً حتى 3:00 عصراً

حمص

الأحد

الصالة الرئيسية في المديرية

من الساعة 9:00 صباحاً حتى 3:00 عصراً

الجمعة والسبت والأحد

مكتب بريد الرقامة

من الساعة 9:00 صباحاً حتى 2:00 ظهراً

حماة

السبت والأحد

الصالة الرئيسية في المديرية

والمكاتب البريدية التالية:

شطحة – تل سلحب – نهر البارد – محردة – مصياف

من الساعة 9:00 صباحاً حتى 2:00 ظهراً

اللاذقية

السبت

الصالة الرئيسية في المديرية

والمكاتب البريدية التالية:

القرداحة – جوبة برغال – الفاخورة – الحفة – سقوبين – القطيلبية – عين البيضا

بكراما (شام كاش فقط)

الأحد

المكاتب البريدية التالية:

القرداحة – جوبة برغال – الفاخورة – الحفة – سقوبين – القطيلبية – عين البيضا – القلايع – بيت ياشوط – حمام القراحلة – الدالية – زغرين – برج إسلام

من الساعة 9:00 صباحاً حتى 2:00 ظهراً

طرطوس

السبت فقط

الصالة الرئيسية في المديرية

والمكاتب البريدية التالية:

بانياس – صافيتا – الدريكيش – المشتى – القدموس – حمام واصل – الكريمة – خربة المعزة – العنازة – دوير رسلان – القمصية – حمين – الشيخ بدر

من الساعة 9:00 صباحاً حتى 2:00 ظهراً

دير الزور

السبت والأحد

الصالة الرئيسية في المديرية

من الساعة 9:00 صباحاً حتى 2:00 ظهراً

الرقة

الجمعة والسبت والأحد

الصالة الرئيسية في المديرية (مركز المدينة – جنوب كراج البولمان)

من الساعة 9:00 صباحاً حتى 2:00 ظهراً

الحسكة

الجمعة والسبت والأحد

الصالة الرئيسية في المديرية

والمكاتب البريدية التالية: القامشلي – الشدادي

من الساعة 9:00 صباحاً حتى 2:00 ظهراً

وأشارت المؤسسة إلى أنه لا يوجد دوام إضافي في باقي المحافظات، مؤكدة استمرارها في تقديم خدماتها بما يلبي احتياجات المواطنين.

وأعلنت المؤسسة السورية للبريد أمس الأربعاء، أن موعد صرف رواتب المتقاعدين المشمولين بنظام التأمين والمعاش يبدأ من اليوم الخميس الـ 9 من نيسان الجاري، ولغاية الـ 23 منه، وذلك عبر مكاتبها البريدية المنتشرة في المحافظات.

وأصدرت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، الإثنين الـ 30 من الشهر آذار الماضي، بلاغاً يقضي بتعطيل الجهات العامة يومي الأحد الموافق للخامس والثاني عشر من شهر نيسان المقبل، وذلك بمناسبة عيد الفصح المجيد لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويمين الغربي والشرقي.