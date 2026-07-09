مياه السويداء تنجز تجهيز خط الضخ والخزان في بئر الصورة الصغيرة رقم1

السويداء-سانا

أنجزت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة السويداء، أعمال تجهيز خط الضخ والخزان الخاص في بئر الصورة الصغيرة رقم 1 بريف المحافظة، بهدف رفع كفاءة البئر وزيادة طاقته الإنتاجية.

وذكرت محافظة السويداء عبر قناتها على تلغرام اليوم الخميس، أن تجهيز البئر يأتي استجابة لاحتياجات القرى التي تشهد عودة الأهالي، ضمن نهج متكامل يهدف إلى تأمين الخدمات الأساسية بشكل مستدام، ودعم عودة الحياة الطبيعية.

وأشارت الى أن الجهات المعنية تواصل بالتعاون مع محافظة السويداء، تكثيف العمل على تأمين البنية التحتية وتحسين واقع مياه الشرب في ريف المحافظة الشمالي، ضمن خطة لدعم الاستقرار في الريف.

وكان محافظ السويداء مصطفى البكور بحث أواخر الشهر الماضي مع مدير عام مؤسسة المياه وائل الشريطي، ومدير منطقة الصورة الصغيرة طارق ‏عدوان، سبل الإسراع بتنفيذ مشاريع تحسين وتأهيل شبكات ‏المياه في المنطقة، بما يسهم في تجهيز البنية التحتية وتأمين عودة ‏الأهالي إلى قراهم ومنازلهم.