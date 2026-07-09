توسيع خدمة القيد العقاري الإلكتروني لتشمل ريف دمشق وحمص عبر ‏منصة “أنجز”‏

دمشق-سانا
أعلنت المديرية العامة للمصالح العقارية توسيع نطاق خدمة استخراج القيد العقاري الإلكتروني لتشمل محافظتي ريف دمشق وحمص، وذلك عبر منصة “أنجز”.
وأوضحت المديرية في منشور لها عبر صفحتها في فيسبوك أن توسيع الخدمة يأتي في إطار التزامها المستمر بتطوير الخدمات الرقمية وتسهيل إنجاز المعاملات، حيث بات بإمكان المواطنين تقديم طلبات الحصول على القيد العقاري إلكترونياً، في أي وقت، ما يوفر عليهم عناء التنقل ويختصر الكثير من الوقت والجهد.
وأشارت المديرية إلى أن الخدمة الآن أصبحت متاحة في 8 محافظات، وهي دمشق، ريف دمشق، حمص، حماة، طرطوس، اللاذقية، درعا، والقنيطرة.
وأكدت المديرية استمرار العمل لتوسيع نطاق هذه الخدمة تباعاً، لتشمل جميع المحافظات وفق خطة التحول الرقمي المعتمدة.
وكانت المديرية العامة للمصالح العقارية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة، أاطلقت في آذار الماضي خدمة القيد العقاري الإلكتروني، عبر تطبيق ”معاملاتي” على الأجهزة المحمولة، ومنصة “أنجز ” الإلكترونية، دون الحاجة لمراجعة المكاتب العقارية بشكل شخصي.