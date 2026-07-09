توسيع خدمة القيد العقاري الإلكتروني لتشمل ريف دمشق وحمص عبر ‏منصة “أنجز”‏

دمشق-سانا ‏

أعلنت المديرية العامة للمصالح العقارية توسيع نطاق خدمة استخراج ‏القيد العقاري الإلكتروني لتشمل محافظتي ريف دمشق وحمص، وذلك عبر ‏منصة “أنجز”.‏

وأوضحت المديرية في منشور لها عبر صفحتها في فيسبوك أن توسيع ‏الخدمة يأتي في إطار التزامها المستمر بتطوير الخدمات الرقمية وتسهيل ‏إنجاز المعاملات، حيث بات بإمكان المواطنين تقديم طلبات الحصول على ‏القيد العقاري إلكترونياً، في أي وقت، ما يوفر عليهم عناء التنقل ويختصر ‏الكثير من الوقت والجهد.‏

وأشارت المديرية إلى أن الخدمة الآن أصبحت متاحة في 8 محافظات، ‏وهي دمشق، ريف دمشق، حمص، حماة، طرطوس، اللاذقية، درعا، ‏والقنيطرة.‏

وأكدت المديرية استمرار العمل لتوسيع نطاق هذه الخدمة تباعاً، لتشمل ‏جميع المحافظات وفق خطة التحول الرقمي المعتمدة.‏

وكانت المديرية العامة للمصالح العقارية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة، أاطلقت في آذار الماضي خدمة القيد العقاري الإلكتروني، عبر تطبيق ‌‏”معاملاتي” على الأجهزة المحمولة، ومنصة “أنجز ” الإلكترونية، دون ‏الحاجة لمراجعة المكاتب العقارية بشكل شخصي.‏