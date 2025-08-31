“حماة تنبض من جديد” تدعم مرافق تعليمية وخدمية بريف المحافظة الشمالي

حماة-سانا

تواصل حملة “حماة تنبض من جديد” تنفيذ هدفها في إعادة تأهيل المرافق الخدمية في محافظة حماة، وفي هذا الإطار أنجزت الحملة مؤخراً إعادة تأهيل وبناء مرافق خدمية في بلدتي اللطامنة وكفرزيتا وقرية الأربعين بريف المحافظة الشمالي، وذلك استجابة لحاجة الأهالي في هذه المناطق.

ترميم شامل للمدارس في اللطامنة

وفي تصريح لمراسل سانا أوضح رئيس مجلس بلدية اللطامنة عبد الناصر الصالح أن عدداً من المدارس تعرضت للتدمير بسبب قصف النظام البائد، وبعد التنسيق مع الفعاليات الرسمية والمجتمعية القائمة على الحملة سيتم ترميم جميع مدارس البلدة، حيث يجري العمل حالياً على ترميم ثانوية البنين، وثانوية البنات، مبيناً أن الآليات التي قدمتها المحافظة أنهت إزالة الأنقاض والأتربة والخرسانات التي تعيق تنقل المواطنين وحركة الآليات في البلدة.

تحسين الواقع الخدمي في قرية الأربعين

وفي قرية الأربعين أشار علاء الضاهر، عضو اللجنة الاجتماعية بالقرية إلى أهمية حملة “حماة تنبض من جديد”، قائلاً: “بعد التنسيق مع مديرية منطقة محردة تم إرسال الآليات لفتح الطرقات وإزالة الأنقاض، والعمل مستمر لإعادة تأهيل المرافق الخدمية بالقرية”.

وأضاف الضاهر: “إن الخدمات شبه معدومة في القرية، لذلك يعول الكثير على الحملة في تحسين الواقع الخدمي لجهة إعادة تأهيل مدرسة القرية وبئر مياه الشرب الوحيدة التي تعتمد عليها القرية والمزارع القريبة في تأمين مياه الشرب”.

كفرزيتا تستعد لاستئناف التعليم

وعملت الحملة في بلدة كفرزيتا على فتح الطرقات المؤدية للمدارس وإزالة الأنقاض من حولها تمهيداً لوضعها بالخدمة العام الدراسي القادم، وفق محمد الفرج من مكتب الخدمات في البلدة، موضحاً أن الجهود تركز حالياً على عودة الطلاب إلى مدارسهم بعد انقطاع طويل، كإحدى الركائز الأساسية لإعادة الحياة إلى طبيعتها بالبلدة التي عانت لسنوات طويلة من جرائم النظام البائد.

إطلاق الحملة وتوسيع نطاقها

وأطلقت محافظة حماة نهاية كانون الثاني الماضي حملة “حماة تنبض من جديد”، بهدف تحسين المرافق الخدمية والبنى التحتية ضمن نهج تشاركي يجمع الجهات الرسمية والمجتمعية والمنظمات الفاعلة، لتعويض الأضرار الناجمة عن الاعتداءات التي قامت بها الآلة العسكرية للنظام البائد.