وزارة النقل والمجموعة المشتركة الكويتية تُجريان مسحاً لواقع الطرق في سوريا

دمشق-سانا

باشرت شركة المجموعة المشتركة الكويتية للمقاولات (CGC)، بالتعاون مع وزارة النقل السورية، تنفيذ مشروع لتقييم واقع الطرق في سوريا باستخدام جهاز مزود بنظام (ROMDAS LCMS) المتطور الذي يعنى بقياس تشققات الطرق وتحليل حالة الرصف ليزرياً، في إطار دعم قطاع النقل وتحسين البنية التحتية.

وبدأت الشركة، اليوم الأربعاء، بتنفيذ أعمال المسح والتقييم على الطريق الدولي (دمشق – نصيب) في الاتجاهين، مستخدمة تقنيات الليزر وكاميرات عالية الدقة لإنتاج نماذج ثلاثية الأبعاد لسطح الطريق ما يتيح تحديد مختلف العيوب بدقة.

تقييم الحالة الفنية

وأوضح نائب الرئيس التنفيذي لمراكز الخدمات في الشركة، أحمد عبد الرحمن المعروف، في تصريح لمراسلة سانا، أنها قدمت هذا الجهاز على نفقتها الخاصة كمنحة للوزارة لفحص وتقييم الحالة الفنية للطريق الدولي المذكور بشكل شامل ودقيق، مع التركيز على التفاصيل الفنية التي يتولاها فريق من الخبراء المختصين، تمهيداً للانتقال إلى مراحل لاحقة لأعمال التأهيل والتنفيذ وفق الأصول الفنية.

وأكد المعروف أنه عقب تقييم الحالة الفنية للطريق الدولي بين دمشق ونصيب، سيُقدم تقرير نهائي لنتائج هذا المسح وتسليمها للوزارة خلال ثلاثة إلى أربعة أسابيع، لاتخاذ الإجراءات الميدانية المطلوبة.

وبيّن المعروف أن هذه التجربة سيتم تعميمها مستقبلاً في العديد من المحافظات في إطار تطوير البنية التحتية للطرق في سوريا، وفق المواصفات الفنية الحديثة التي تواكب المعايير الأوروبية والكويتية، وبما يضمن استدامة الطرق لنحو 20 عاماً.

تعزيز كفاءة التقييم

وأشار المدير الفني للمشروع، الدكتور إبراهيم عاصي، إلى أن نظام (ROMDAS LCMS) يعتمد على تقنيات الليزر لإنتاج نماذج ثلاثية الأبعاد عالية الدقة، ما يعزز كفاءة التقييم، ويساعد في إعداد جداول الكميات لأعمال الصيانة والتأهيل وفق أحدث المعايير.

كما أن الجهاز وفق عاصي مزود بتجهيزات تلتقط صوراً عالية الدقة تصل إلى نحو (1–2.5) ميلمتر لكل بكسل، وتصوير فيديو بزاوية 360 درجة لرصد التشققات والهبوطات والخشونة في الطبقة السطحية للطريق، فيما تُعالج البيانات لاحقاً لإعداد شرائح متكاملة عن نتائج المسح ضمن التقرير النهائي بالتعاون مع المركز العربي للدراسات الذي يعد مركزاً استشارياً تابعاً للشركة.

استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي

وذكر خبير الفحص الفني في الشركة، المهندس سومر الأطرش، أن الجهاز ينفذ عمليات مسح عرض أربعة أمتار مع التقاط صور دقيقة لكل جزء من الطريق، ما يتيح إنتاج نماذج ثلاثية الأبعاد لسطح الطريق، ومعالجة البيانات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لإعداد مخططات تفصيلية وجداول كميات لأعمال الصيانة والتأهيل.

وأوضح الأطرش، أن المرحلة القادمة تشمل اختبارات إضافية بأخذ عينات دورية من الطريق كل كيلومتر من هذا الطريق الدولي في كلا الاتجاهين لضمان دقة النتائج، بهدف وضع خطة متكاملة لإعادة تأهيله ورفع كفاءته وفق معايير حديثة ولمدد زمنية طويلة.

ويأتي مشروع تقييم الطريق الدولي (دمشق– نصيب) في ظل تعزيز فرص الاستثمار بالتعاون مع الشركات العربية في تطوير البنية التحتية للطرق، والاستفادة من خبراتها الفنية وأحدث التقنيات المستخدمة في عمليات المسح بالليزر لرفع كفاءة الطرق وضمان استدامتها وفق معايير حديثة.

وتأسست شركة المجموعة المشتركة للمقاولات في الكويت عام 1965 كشركة مساهمة عامة، وأدرجت في بورصة الكويت عام 2006، وتُعد من أبرز الشركات الإقليمية المتخصصة في المقاولات العامة، والبنية التحتية، وإنتاج المواد الإنشائية، وتتمتع بخبرة واسعة في تنفيذ المشاريع الكبرى، بما في ذلك الطرق والجسور والأنفاق.