صيانة مسار الكبل الضوئي المؤدي إلى درعا لمعالجة الأعطال الفنية وتحسين جودة الخدمة

photo 2026 03 20 21 18 58 صيانة مسار الكبل الضوئي المؤدي إلى درعا لمعالجة الأعطال الفنية وتحسين جودة الخدمة

درعا-سانا

أجرت الورشات الفنية اليوم الأحد، صيانة على مسار الكبل الضوئي المار بمحافظة ريف دمشق والمؤدي إلى محافظة درعا، ما تسبب بانقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت عن درعا لمدة تجاوزت ساعتين.

وأوضح مدير فرع الشركة السورية للاتصالات بدرعا المهندس أحمد الحريري، في تصريح لـ سانا، أن خدمات الاتصالات والإنترنت عادت لوضعها الطبيعي بعد استبدال مسافة من الكبل الضوئي وانتهاء أعمال الصيانة التي تمت في ساعات الصباح الباكر، مبيناً أن هذه الأعمال ضرورية لجهة معالجة الأعطال الفنية وتحسين جودة الخدمة.

وأشار الحريري، إلى أن ورشات محافظة درعا ستجري في فترة لاحقة صيانة مماثلة لمسار الكبل الضوئي المار في درعا، على أن يكون العمل في يوم عطلة وبساعات الصباح الباكر، حرصاً على تقليل زمن الانقطاعات.

وشهدت الشبكة الضوئية في فترات سابقة أعطالاً طارئة، عملت الشركة السورية للاتصالات عبر كوادرها الفنية على معالجتها ضمن خطط صيانة وتحديث مستمرة للبنية التحتية، بهدف تعزيز استقرار الخدمات وتقليل فترة الانقطاعات.

