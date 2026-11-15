مصر ترفع أسعار الغاز لمصانع الأسمدة 50% مؤقتاً

القاهرة-سانا

أعلنت الحكومة المصرية رفع سعر الغاز الطبيعي المورد لمصانع الأسمدة بنسبة 50 بالمئة مؤقتاً، إلى 12.75 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، لمدة 45 يوماً اعتباراً من غد الإثنين، مقابل السماح للشركات بتشغيل مصانعها بكامل طاقتها وتصدير كامل إنتاجها خلال هذه الفترة.

ونقلت وكالة “بلومبرغ” اليوم الأحد عن مصادر حكومية مصرية ومسؤولين في شركات أسمدة، أن الاتفاق يتضمن استمرار خفض إمدادات الغاز للمصانع بنسب تتراوح بين 20 و40 بالمئة، رغم زيادة سعر التوريد من 8.5 دولارات إلى 12.75 دولاراً، في إطار إجراءات تهدف إلى إدارة الكميات المتاحة من الغاز وتقليل تكلفة تأمين احتياجات السوق المحلية.

ويأتي الاتفاق في ظل ضغوط تواجهها مصانع الأسمدة جراء خفض إمدادات الغاز، وارتفاع تكلفة الاستيراد، بينما تسعى الحكومة إلى ضمان استمرار الإنتاج والوفاء بعقود التصدير.

وبحسب بيانات المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، ارتفعت صادرات مصر من الأسمدة إلى نحو 2.53 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مقابل 2.22 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة نسبتها 14.2 بالمئة.