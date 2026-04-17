الأمن الداخلي يحبط تهريب مخدرات من لبنان إلى ريف دمشق

أحبطت قوى الأمن الداخلي بريف دمشق محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة كانت في طريقها من الأراضي اللبنانية نحو بلدة رأس المعرة في منطقة يبرود بريف دمشق.

وقالت مديرية إعلام ريف دمشق عبر قناتها على تلغرام اليوم الجمعة: “إن العملية جاءت بعد نصب كمين محكم في المنطقة الجبلية الواقعة غربي البلدة، وذلك بناءً على معلومات دقيقة أفادت بمحاولة إدخال شحنة من المواد المخدرة محمّلة على ظهور الدواب”.

وأوضحت المديرية أن العملية أسفرت عن مصادرة الشحنة التي ضمّت نحو 700 كف من مادة الحشيش بوزن يُقدّر بنحو 120 كغ، إضافة إلى 398 كيساً من حبوب الكبتاغون، بما يعادل نحو 398 ألف حبة، فضلًا عن 30 كيساً من مادة الماريغوانا، بينما لاذ المتورطون بالفرار إلى جهة مجهولة.

وأشارت المديرية إلى أن الجهات المختصة تواصل عمليات البحث والتحري لتعقّب المتورطين وإلقاء القبض عليهم، تمهيداً لتقديمهم إلى القضاء المختص.

وتأتي العملية ضمن جهود الجهات المعنية المستمرة لمكافحة المخدرات، وملاحقة تجار ومروّجي المواد المخدرة وضرب وتفكيك الشبكات التي تعمل على تهريبها عبر الحدود، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم حفاظاً على أمن المجتمع وسلامة أبنائه.