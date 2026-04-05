إدارة مكافحة المخدرات تحبط نقل شحنة كبيرة من الكبتاغون على طريق شنشار بريف حمص

حمص-سانا

تمكنت إدارة مكافحة المخدرات من إحباط محاولة نقل شحنة كبيرة من حبوب الكبتاغون المخدرة على طريق شنشار بريف حمص، اليوم الأحد، إثر عملية أمنية دقيقة استهدفت إحدى أخطر شبكات الاتجار والترويج، داخل البلاد.

وأوضح مصدر أمني لـ سانا أن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على خمسة من أفراد الشبكة، بينهم امرأة، إضافة إلى ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة، بلغت نحو 42 كيلوغراماً من حبوب الكبتاغون، كانت مخبأة، ومجهزة بدقة تمهيداً لترويجها، وتوزيعها.

وأظهرت التحقيقات، وفق ما بيّنه المصدر، أن الشبكة تعتمد أساليب تمويه معقدة، من بينها استغلال النساء والأطفال في عمليات نقل الكبتاغون، بهدف تفادي الشبهات الأمنية، وتسهيل حركة التهريب بين المناطق.

وتتواصل التحقيقات لكشف كامل أبعاد الشبكة، وتحديد هوية باقي المتورطين المرتبطين، ليصار إلى تقديمهم للقضاء، لينالوا جزاءهم العادل.